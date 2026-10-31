Karlo Dančo nakon pobjede u 'Večeri za 5' za RTL.hr: 'Došao sam pobijediti'

Karlo Dančo odnio je pobjedu u ovotjednoj 'Večeri za 5', a za RTL.hr otkrio je što se promijenilo u njegovu životu nakon snimanja emisije. U međuvremenu se oženio, no novčanu nagradu ipak nije potrošio na vjenčanje, kako je prvotno planirao.
"U međuvremenu sam se vjenčao, ali još uvijek čuvam nagradu. Za bolje sutra", kaže nam pobjednik ovotjedne Večere za 5'. Zadovoljan je, dodaje nam, svojim sudjelovanjem, a, kako je u emisiji rekao, pobjedu nije očekivao.
"Istina. Ali priznajem da sam došao da pobijedim", ističe Karlo.
Smatra da je svoje goste najviše oduševio glavnim jelom - domaćim raviolima sa sirom u umaku od tartufa, koji su bili posluženi kao prilog bifteku. Otkrio nam je i gdje je njemu bila najbolja hrana.
"Kod Marije mi je bilo najbolje", kaže Karlo, koji bi se rado opet prijavio u Večeru za 5'. No, volio bi da tada bude malo bolja atmosfera.
"Slabo se čujem s ostalim kandidatima. Jedino s Ilonkom, preko poruka smo izmijenili dojmove o sudjelovanju."
Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.