Karlo Dančo nakon pobjede u 'Večeri za 5' za RTL.hr: 'Došao sam pobijediti'

Pobjednik ovotjedne 'Večere za 5' Karlo Dančo za RTL.hr otkrio je da bi se rado ponovno okušao u kulinarskom showu, no jednu bi stvar volio promijeniti. Progovorio je o atmosferi među kandidatima, te priznao s kim je ostao u kontaktu

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Karlo Dančo odnio je pobjedu u ovotjednoj 'Večeri za 5', a za RTL.hr otkrio je što se promijenilo u njegovu životu nakon snimanja emisije. U međuvremenu se oženio, no novčanu nagradu ipak nije potrošio na vjenčanje, kako je prvotno planirao. "U međuvremenu sam se vjenčao, ali još uvijek čuvam nagradu. Za bolje sutra", kaže nam pobjednik ovotjedne Večere za 5'. Zadovoljan je, dodaje nam, svojim sudjelovanjem, a, kako je u emisiji rekao, pobjedu nije očekivao.

icon-expand icon-close icon-close Karlo, Večera za 5 FOTO: RTL

"Istina. Ali priznajem da sam došao da pobijedim", ističe Karlo. Smatra da je svoje goste najviše oduševio glavnim jelom - domaćim raviolima sa sirom u umaku od tartufa, koji su bili posluženi kao prilog bifteku. Otkrio nam je i gdje je njemu bila najbolja hrana.

icon-expand Karlo, Večera za 5 FOTO: RTL