Karlo je pobjednik slavonskog tjedna, a nagradu će potrošiti na vjenčanje

icon-close

I ovaj se tjedan u 'Večeri za 5' dobro jelo, pjevalo i zabavljalo, a kandidati iz Slavonije odlaze bogatiji za još jednu malu kulinarsku obitelj. Nakon pet uzbudljivih večera, pobjedu i glavnu nagradu od 1000 eura odnio je posljednji domaćin tjedna - Karlo! Kuhar po zanimanju, koji trenutačno radi kao monter namještaja, svojom je večerom i atmosferom osvojio goste i zasluženo sjeo na kulinarski tron s osvojena 73 boda.

icon-expand icon-close icon-close Karlo, Večera za 5 FOTO: RTL

Njegova iskrena reakcija nakon proglašenja sve je oduševila, a Karlo je odmah otkrio i dodatan razlog za slavlje. Osjećam se super. Baš me čudi, nisam to očekivao, nisam očekivao da će mi svi dati tako velike ocjene. Pravim vjenčanje pa će mi dobro doći za neke troškove. Drago mi je što ste me izabrali i možda se vratim u kuharske vode", rekao je. Karlo je prije večere podijelio i svoju kulinarsku filozofiju: Tajna dobre večere je dobra hrana, a usto i dobra atmosfera. Bez toga dvoje ne može biti dobra." Budući da domaćin inače ne voli voće, svi su gosti bili sigurni da ga na meniju neće biti, no Karlo je pripremio još nekoliko iznenađenja. Za glavno jelo odlučio je odmaknuti se od tradicije, iako je glazba koja je pratila večeru bila prava slavonska.

icon-expand Karlo, Večera za 5 FOTO: RTL

Usred Slavonije odlučio sam napraviti istarsko jelo, malo da pobjegnemo od tih svih slavonskih jela", objasnio je Karlo svoj hrabar potez te dodao: Možda se gostima neće svidjeti umak od tartufa, ali meni je dobar." Večera je započela predjelom u kojem je domaćin poslužio pečene košarice od lisnatog tijesta punjene mortadelom, šunkom i dvjema vrstama sira, uz pire od celera, mrkve i slanine te svoj tajni umak. Karlo je sam mijesio tijesto, što su gosti itekako prepoznali - predjelo im se jako svidjelo, a posebno su pohvalili upravo domaće košarice.

icon-expand Karlo, Večera za 5 FOTO: RTL