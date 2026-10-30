Karlo oduševio goste 'Večere za 5' domaćim raviolima! 'Bolje nego u nekim restoranima!'

Dvadesettrogodišnji Karlo Dančo je u 'Večeri za 5' pokazao je da ima zavidne kulinarske vještine. Svoje goste posebno je oduševio glavnim jelom, za koje je uložio puno truda i vremena.
Naime, Karlo je odlučio sam umijesiti tjesteninu i pripremiti domaće raviole punjene sirom. Poslužio ih je u umaku od tartufa kao prilog uz biftek, a kako bi sve stigao pripremiti na vrijeme, dio posla obavio je već dan ranije.
"Raviole sam pravio sam. Odlučio sam ih napraviti dan prije jer mi treba dosta vremena. Oduzelo bi mi puno vremena jer je dosta pipkavo. Punio sam ih sa sirom", objasnio je Karlo.
Njegov trud nije prošao nezapaženo, a gosti su odmah pohvalili domaću tjesteninu. "Najviše volim domaću tjesteninu", priznala je Ilonka, dok je Lovro pohvalio Karlovu izvedbu.
"Bome, dobro si napravio raviole", poručio mu je mladi kuhar.
Posebno zadovoljna bila je i Lucija, kojoj se svidjela tekstura tijesta. "Da, baš je mekano tijesto. Svidjeli su mi se ravioli. Mislim da mu je tijesto jako dobro ispalo", komentirala je Lucija.
Ipak, jednu od najvećih pohvala Karlo je dobio od Marije, koja je njegovo jelo usporedila s onima koja je kušala tijekom svojih posjeta Istri. "Ja te moram pohvaliti jer često idem u Istru i često jedem istarsku hranu i obožavam je. Ovo je po meni bolje nego u nekim restoranima", iskreno mu je poručila Marija.
Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.