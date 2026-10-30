Karlo oduševio goste 'Večere za 5' domaćim raviolima! 'Bolje nego u nekim restoranima!'

Kuhar po zanimanju, koji trenutačno radi kao monter namještaja, Karlo Dančo pokazao je da se odlično snalazi u kuhinji. Za svoje goste u 'Večeri za 5' sam je pripremio raviole punjene sirom, a pohvale su stizale sa svih strana

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Dvadesettrogodišnji Karlo Dančo je u 'Večeri za 5' pokazao je da ima zavidne kulinarske vještine. Svoje goste posebno je oduševio glavnim jelom, za koje je uložio puno truda i vremena. Naime, Karlo je odlučio sam umijesiti tjesteninu i pripremiti domaće raviole punjene sirom. Poslužio ih je u umaku od tartufa kao prilog uz biftek, a kako bi sve stigao pripremiti na vrijeme, dio posla obavio je već dan ranije.

icon-expand icon-close icon-close Karlo, Večera za 5 FOTO: RTL

"Raviole sam pravio sam. Odlučio sam ih napraviti dan prije jer mi treba dosta vremena. Oduzelo bi mi puno vremena jer je dosta pipkavo. Punio sam ih sa sirom", objasnio je Karlo. Njegov trud nije prošao nezapaženo, a gosti su odmah pohvalili domaću tjesteninu. "Najviše volim domaću tjesteninu", priznala je Ilonka, dok je Lovro pohvalio Karlovu izvedbu.

icon-expand Karlo, Večera za 5 FOTO: RTL

"Bome, dobro si napravio raviole", poručio mu je mladi kuhar. Posebno zadovoljna bila je i Lucija, kojoj se svidjela tekstura tijesta. "Da, baš je mekano tijesto. Svidjeli su mi se ravioli. Mislim da mu je tijesto jako dobro ispalo", komentirala je Lucija.

icon-expand Karlo, Večera za 5 FOTO: RTL