Karmela rasturila i povela! Kritikama nije bilo mjesta, čak je i Ivan dao visokih devet bodova

Karmela Elijaš Bašura ugostila je protukandidate trećeg dana ovotjedne 'Večere za 5'. Za svoja jela dobila je 39 bodova i time prešla u vodstvo! Devet bodova dao joj je Ivan - i to zbog nepotpunog bešamela te nedovoljno slatkog deserta. Desetke je dobila od ostatka ekipe - Martine, Toce i Marija.

Domaćica iz Slavonskog Broda pripravu večere započela je desertom nazvanim 'Slasni zalogaj'. Za desert će ekipi Karmela poslužiti voćni kolač. "Nek' bude slasno i svi ćemo biti sretni", komentirao je Mario naziv kolača. Desert je to koji Karmela inače radi svojoj djeci i svi ga, kaže, obožavaju. Uslijedilo je potom glavno jelo nazvano 'Pijano pohano'. "To izgleda recept baš za mene", komentirao je Toca. Naziv je oduševio i ostatak ekipe, a iza su se sakrili pohani juneći šnicli u bijelom vinu. Za kraj, Karmela se bacila na 'Slavonsko veselje' za predjelo. "Čim je veselje, ne može biti loše nikako", komentirao je Toca. "Od svega, kulen se jedini uklapa, no nećemo se žaliti ni na mozzarellu i srijemsku koje će se vjerojatno naći na tanjuru", zaključio je o predjelu Mario. I zaista, domaćica ih je ukomponirala u rolice u lisnatom.

Nakon priprave večere, Karmela se okrenula pripremi za dolazak gostiju. Ekipi je ponudila za aperitiv domaće proizvode - šljivovicu i višnjevac. "Činila se mrvicu nervoznom, ali ne koliko sam očekivao", komentirao je Ivan doček. "Popio sam domaću šljivovicu, tko je pravio, svaka mu čast", pohvalio je Toca aperitiv. Uslijedilo je predjelo.

Kiflice kao utjelovljenje 'Slavonskog veselja' prve su stigle na stol. "Izgled je bio malo bolji od prijašnjih večeri, imali smo priliku jesti s priborom za jelo, nešto novo u ovom tjednu", pohvalio je Ivan predjelo. "Okus je bio ok, bešamelu je nedostajalo muškatnog oraščića, to je jedina primjedba za predjelo", osvrnuo se i na okus. "Bilo je fantastično, bilo je taman onako kako treba", pohvalio je domaćicu Toca. "Fino su se okusi slagali", zaključila je kuma Martina.