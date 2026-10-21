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Večera za 5

Domaćica iz 'Večere za 5' otkrila koliko je platila najskuplji desert: 'Jedan je bio od kokica!'

Katarina iz 'Večere za 5' prava je majstorica u pripremi deserata, a ljubav prema slasticama dijeli sa suprugom Danielom. Otkrila je da za vrhunske deserte ne žale izdvojiti ni nešto veće iznose

RTL.hr
21.10.2026 19:00

Katarina je u 'Večeri za 5' pokazala svoje slastičarsko umijeće pripremivši elegantan desert koji izgledom podsjeća na slastice iz vrhunskih restorana. Njezina ljubav prema desertima ne staje samo na pripremi, već sa suprugom Danielom, koji se također natječe u ovotjednoj 'Večeri za 5', rado istražuje i nove slastičarske kreacije.

Katarina, Večera za 5
Katarina, Večera za 5 FOTO: RTL

"Volimo potrošiti na deserte i jesti ih na stvarno prestižnim mjestima. Najviše, naravno, u Francuskoj. Najskuplji desert koji smo platili bio je visokih 32 eura", otkrila je Katarina.

Daniel, koji je svoju večeru pripremao dan ranije, objasnio je zašto je taj desert imao tako visoku cijenu. "Taj desert je bio neuobičajeno skup. Prvo, mislim da je zbog lokacije, drugo zbog toga tko ga je napravio, a treće zato što je novitet u svijetu kulinarstva", rekao je.

Katarina, Večera za 5
Katarina, Večera za 5 FOTO: RTL

Katarina je otkrila i okuse skupe slastice. Jedan je desert bio s okusom manga, a drugi s okusom kokica, što pokazuje da ovaj bračni par voli isprobavati i nešto neobičnije slastičarske kombinacije.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

večera za 5 desert katarina
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