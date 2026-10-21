Domaćica iz 'Večere za 5' otkrila koliko je platila najskuplji desert: 'Jedan je bio od kokica!'

Katarina je u 'Večeri za 5' pokazala svoje slastičarsko umijeće pripremivši elegantan desert koji izgledom podsjeća na slastice iz vrhunskih restorana. Njezina ljubav prema desertima ne staje samo na pripremi, već sa suprugom Danielom, koji se također natječe u ovotjednoj 'Večeri za 5', rado istražuje i nove slastičarske kreacije.

"Volimo potrošiti na deserte i jesti ih na stvarno prestižnim mjestima. Najviše, naravno, u Francuskoj. Najskuplji desert koji smo platili bio je visokih 32 eura", otkrila je Katarina.

Daniel, koji je svoju večeru pripremao dan ranije, objasnio je zašto je taj desert imao tako visoku cijenu. "Taj desert je bio neuobičajeno skup. Prvo, mislim da je zbog lokacije, drugo zbog toga tko ga je napravio, a treće zato što je novitet u svijetu kulinarstva", rekao je.