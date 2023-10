ANKETA Katarina je gostima za predjelo poslužila mozak, biste li ga probali?

Domaćica Katarina je kandidatima za predjelo poslužila hruskavce od mozga. Karlu se svidjela dekoracija, no Snježana Š. je ipak očekivala više s obzirom da je Katarina kuharica po zanimanju. Muški kandidati su priznali domaćici kako prvi puta jedu mozak što ju je iznenadilo: ''Stvarno? Ljudi sa sela, a prvi puta sada probali?''

Marku se predjelo nije svidjelo, no Karla je ugodno iznenadilo. ''Predjelo mi je bilo bez okusa. Ne znam treba li mozak biti takav'', komentirao je Marko. ''Moji doma to često rade, no nikad nisam htio probati. Zapravo, jako fino'', rekao je Karlo. ''Bilo je hrskavo i dobro, ali kada sam se sjetila što jedem – baš mi nije išlo'', priznala je Snježana Š.

Karlo se našalio za postojanje teorije kako se može postati pametniji od svinjskog mozga. ''Svi smo malo pametniji od svakog jela'', zaključila je Katarina.

