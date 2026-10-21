Katarina preuzela vodstvo u 'Večeri za 5'! Suprug Daniel dao joj dvije desetke: 'Nemam zamjerke'

Trećeg dana 'Večere za 5' za svoje je goste kuhala Katarina, koja je nakon ocjenjivanja zasjela na prvo mjesto ovotjedne ljestvice. Njezinu večeru ocjenjivao je i suprug Daniel, koji je bio domaćin dan ranije.

Katarina je suprugu za njegovu večeru dodijelila dvije desetke, a Daniel joj je sada uzvratio jednakim ocjenama. "Nemam uopće zamjerke za ono što smo večeras doživjeli", poručio je Daniel, očito zadovoljan supruginom večerom.