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Večera za 5

Katarina preuzela vodstvo u 'Večeri za 5'! Suprug Daniel dao joj dvije desetke: 'Nemam zamjerke'

Trećeg dana ovotjedne 'Večere za 5' domaćica je bila Katarina, koja je svojim jelima osvojila goste i preuzela vodstvo. Među onima koji su je ocjenjivali bio je i njezin suprug Daniel

RTL.hr
21.10.2026 20:00

Trećeg dana 'Večere za 5' za svoje je goste kuhala Katarina, koja je nakon ocjenjivanja zasjela na prvo mjesto ovotjedne ljestvice. Njezinu večeru ocjenjivao je i suprug Daniel, koji je bio domaćin dan ranije.

Katarina je suprugu za njegovu večeru dodijelila dvije desetke, a Daniel joj je sada uzvratio jednakim ocjenama. "Nemam uopće zamjerke za ono što smo večeras doživjeli", poručio je Daniel, očito zadovoljan supruginom večerom.

Daniel, Večera za 5
Daniel, Večera za 5 FOTO: RTL

Nakon što su svi kandidati podijelili svoje ocjene, pokazalo se da je Katarina osvojila ukupno 76 bodova, čime je preuzela ovotjedno vodstvo u 'Večeri za 5'.

Hoće li Katarina uspjeti zadržati prvo mjesto do kraja tjedna, tek će se vidjeti!

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

večera za 5 katarina daniel
Večera za 5

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