Katarina preuzela vodstvo u 'Večeri za 5'! Suprug Daniel dao joj dvije desetke: 'Nemam zamjerke'

Trećeg dana 'Večere za 5' za svoje je goste kuhala Katarina, koja je nakon ocjenjivanja zasjela na prvo mjesto ovotjedne ljestvice. Njezinu večeru ocjenjivao je i suprug Daniel, koji je bio domaćin dan ranije.
Katarina je suprugu za njegovu večeru dodijelila dvije desetke, a Daniel joj je sada uzvratio jednakim ocjenama. "Nemam uopće zamjerke za ono što smo večeras doživjeli", poručio je Daniel, očito zadovoljan supruginom večerom.
Nakon što su svi kandidati podijelili svoje ocjene, pokazalo se da je Katarina osvojila ukupno 76 bodova, čime je preuzela ovotjedno vodstvo u 'Večeri za 5'.
Hoće li Katarina uspjeti zadržati prvo mjesto do kraja tjedna, tek će se vidjeti!
Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.