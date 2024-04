'Kiseli krastavci s medom... Prvi put čujem, ne znam što bi to moglo biti': Lana šokirala Petru!

"Zubotehničarka sam, izrađujem zube, to radim godinu i pol, tek sam završila školu. Prijateljica je to upisala pa je i mene počelo zanimati. Radim u privatnom laboratoriju, zanima me taj posao, volim ga raditi i radim ga s užitkom. Volim provoditi vrijeme sa svojim kućnim ljubimcima, oni me usrećuju i zapravo volim kad su kraj mene. Oni su zapravo dobri, ne pretvaraju se, na njima se vidi kad se ljute, a kad ne ljute. Organizirana sam i precizna, volim kad je sve posloženo i lakše mi je u takvoj okolini raditi. Volim isprobavati nove kuhinje - meksičku i kontinentalnu", otkrila je Lana.