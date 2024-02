Kod Štefice neće biti mesa? 'Ne sviđa mi se baš, previše je povrća'

"Ljubav prema kuhanju mi je usadio moj suprug, on je profesionalni kuhar. Udala sam se jako mlada, sa svega 16 godina i tada nisam znala skuhati ništa. Prijavila sam se u show jer sam htjela probati nešto novo, družiti se, upoznati ljude. Svakome je stalo do pobjede, no važno je i sudjelovati. Od mene možete očekivati lijepu hranu, dobro druženje i veseli završetak", zaključila je Štefica.