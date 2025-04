Koji je njihov savršeni sastojak? Djevojke iz 'Gospodina Savršenog' stižu u 'Večeru za 5'!

Upravo to dio njih imat će priliku pokazati tijekom dva tjedna kada će jedna drugu ugostiti i poslužiti, po njima, savršenu večeru – predjelo, glavno jelo i desert sa svojim potpisom.

"Na Rodosu sam imala priliku vidjeti kako pojedine djevojke kuhaju te je ' Večera za 5' prilika da ponovno uživam u njihovim jelima, ali i da im pokažem kako ja kuham. Veselim se ponovnom okupljanju i vjerujem da će atmosfera biti prijateljska", ističe Ana , koja se u privatnom životu ne boji eksperimentirati s novim jelima, no ovo će ipak biti jedno posebno okruženje: "Naviknula sam na snimanja, ali trema je svakako prisutna. Pogotovo jer se radi o kuhanju, a tu svašta može poći po zlu!"

"Očekujem od sudjelovanja da ćemo se dobro zabaviti, družiti, najesti... I nadam se da će atmosfera biti super i bez tenzija. Veselim se i novom iskustvu i ponovnom susretu s curama. Zapravo, nema više treme. Mislim da sam to već prošla u fazi kad mi je sve bilo novo. Obožavam kuhati. Doslovno sam minimalno triput dnevno u kuhinji. Cure znaju, stalno sam kuhala u vili i znaju kako kuham, tako da me stvarno nije strah", kaže zadovoljno Mia, koja najčešće kuha za sebe, no svojim delicijama voli počastiti i društvo.

Od nabavke namirnica, sjeckanja, miješanja i ukrašavanja stola pa sve do dočekivanja svojih gošća, posluživanja i ponekog iznenađenja, djevojke će pokušati pokazati zašto zaslužuju titulu najbolje domaćice tjedna.