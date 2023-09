Koliko su važni dobrosusjedski odnosi? Goran tvrdi: 'Bez njih je teško živjeti'

Domaćin Goran Pilaš otkrio je što misli o dobrosusjedskim odnosima i koliko su mu važni. "Na prvom mjestu je, naravno, obitelj, a iza obitelji su dobri susjedi. Bez dobrih susjeda teško je živjeti", istaknuo je.

Osvrnuo se na to jesu li dobrosusjedski odnosi jedna od prednosti života na selu. "U zadnje vrijeme, koliko gledamo, ljudi sve više, da ne kažem, izbjegavaju jedni druge, bježe jedni od drugih. Nema kao nekad onog druženja. Mi to ovdje, susjedi s kojima jesam, nekako još održavamo to, družimo se, često sjednemo, malo popričamo i normalno, pojedemo i popijemo. Mislim da je to jedan od ciljeva života", objasnio je Goran.

Marko je rekao da su mu bitni odnosi sa susjedima. "Mogu ostaviti kuću, mogu ostaviti životinje, sve i bez brige i otići gdje god me volja", ispričao je.

Marija je dobra sa svim svojim susjedima. "Komuniciramo, čak se svaki moj kolač podijeli sa susjedom lijevim i desnim", otkrila je.

Zdravo se također pohvalio dobrim odnosima sa susjedima. "Neki su fenomenalni, a neki su ljubomorni. Ja sam već rekao: 'Slavonci su zavidni jedni drugima'. Ne znam zašto, iz kojeg razloga", ispričao je.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!