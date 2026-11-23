Pobjednica ovotjedne 'Večere za 5' Amela s nama je podijelila recept za svoje predjelo 'Mirisne Alpe'. Riječ je o kremastoj juhi od batata, krumpira, mrkve i maruna, kojoj kokosovo mlijeko daje dodatnu punoću i nježnu aromu. Jednostavna je za pripremu, a spoj slatkastog povrća, maruna i bosiljka čini je odličnim izborom za hladnije dane.

Sastojci:

Priprema:

Luk očistite i sitno nasjeckajte, a mrkvu, batat i krumpir ogulite te narežite na manje komade.

U većem loncu zagrijte malo ulja pa kratko prepržite luk. Dodajte mrkvu, batat i krumpir te sve zajedno pirjajte nekoliko minuta kako bi povrće pustilo svoje arome.

Podlijte vodom toliko da povrće bude prekriveno, posolite i popaprite te kuhajte dok sve ne omekša. Pred kraj kuhanja dodajte marune i još kratko prokuhajte.

Kada je povrće potpuno mekano, sve izmiksajte štapnim mikserom u glatku, kremastu juhu. Na kraju ulijte kokosovo mlijeko, dobro promiješajte i još kratko zagrijte na laganoj vatri.

Po potrebi dodatno začinite solju, paprom i kurkumom, a prije posluživanja dodajte malo bosiljka.

Ako volite kuhanje, druženje i zabavu, sada je prava prilika da zasjate u 'Večeri za 5'! Pokažite svima svoje kulinarske vještine i dokažite da ste najbolji domaćin!

Prijaviti se možete putem poveznice: https://www.rtl.hr/prijave/prijavi-se-u-veceru-za-5.html ili pozivom na broj 098 165 0448.