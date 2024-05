Kristijana oduševila, no nisu svi bili široke ruke! Ante dao najnižu ocjenu – i to zbog žilavog mesa

Pripravu večere započela je Kristijana desertom 'Mix okusa'. "To je po meni neki klasični mix, ali dobar miks, bijela čokolada i malina - ukusno", komentirala je Mira. "S ovim nema greške, kad se sjetim maline i čokolada, to je dobar miks, mislim da će to biti skroz dobro", dodao je Ante. Nakon deserta, Kristijana se okrenula glavnom jelu nazvanom 'Pronađi praščića'. "Netko je ovo dobro kamuflirao", komentirala je Željana. Praščić je, otkrila je domaćica, kamufliran u teletini. "Možda je teletina navlakuša, a moglo bi biti svinjetine. Ime je kreativno, postoji šansa da više mesnih elemenata bude", naslutio je Martin i bio u pravu, domaćica je teletinu punila s pršutom i pancetom. Za kraj, spravila je domaćica '(Pa)štetu na kvadrat'. "To će vjerojatno biti inćuni i slanutak", ocijenila je Željana. "Možda bude i šteta na kvadrat - bez 'pa'", dodao je Ante. Nakon što je spravila predjelo, Kristijana se okrenula pripremi za dolazak gostiju.