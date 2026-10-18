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Večera za 5

Kristina iz 'Večere za 5' otkrila recept za pohani sladoled: Ovaj desert spaja vruće i hladno!

Kristina je u 'Večeri za 5' pripremila desert zanimljivog naziva 'Ledena čarolija', kojim je spojila hrskavu koricu, hladni sladoled od vanilije i bogati umak od višanja s crnim vinom. Donosimo recept za ovu slasticu koja će oduševiti ljubitelje neobičnih kombinacija

RTL.hr
18.10.2026 16:00

Može li sladoled završiti u vrućem ulju, a da se ne otopi? Kristina iz 'Večere za 5' pokazala je kako! Njezina 'Ledena čarolija' krije hladnu, kremastu unutrašnjost, hrskavu koricu i aromatični umak od višanja, a tajna je u brzoj pripremi i samo nekoliko sekundi prženja.

Pohani sladoled, Večera za 5
Pohani sladoled, Večera za 5 FOTO: RTL

Sastojci

Sladoled od vanilije

Oblatne

Jaja

Brašno

Mlijeko

Višnje

Crno vino

Bourbon vanilija

Priprema

Sladoled od vanilije oblikujemo u kuglice te ga nakratko dodatno zamrznemo.

Napravimo gustu smjesu od jaja, brašna, mlijeka, bourbon vanilije i šećera.

Izdrobimo oblatne. Kuglice sladoleda umočimo u smjesu, zatim u mrvice oblatni te odmah vratimo u zamrzivač.

Višnje kuhamo s crnim vinom, bourbon vanilijom, vanilijom i šećerom. Kad provri, zgusnemo gustinom kako bismo dobili gust umak.

Sladoled pržimo nekoliko sekundi u dubokom, jako zagrijanom ulju sa svake strane.

Serviramo uz umak od višanja i šlag. 

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

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Večera za 5

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