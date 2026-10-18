Kristina iz 'Večere za 5' otkrila recept za pohani sladoled: Ovaj desert spaja vruće i hladno!

Može li sladoled završiti u vrućem ulju, a da se ne otopi? Kristina iz 'Večere za 5' pokazala je kako! Njezina 'Ledena čarolija' krije hladnu, kremastu unutrašnjost, hrskavu koricu i aromatični umak od višanja, a tajna je u brzoj pripremi i samo nekoliko sekundi prženja.
Sastojci
Sladoled od vanilije
Oblatne
Jaja
Brašno
Mlijeko
Višnje
Crno vino
Bourbon vanilija
Priprema
Sladoled od vanilije oblikujemo u kuglice te ga nakratko dodatno zamrznemo.
Napravimo gustu smjesu od jaja, brašna, mlijeka, bourbon vanilije i šećera.
Izdrobimo oblatne. Kuglice sladoleda umočimo u smjesu, zatim u mrvice oblatni te odmah vratimo u zamrzivač.
Višnje kuhamo s crnim vinom, bourbon vanilijom, vanilijom i šećerom. Kad provri, zgusnemo gustinom kako bismo dobili gust umak.
Sladoled pržimo nekoliko sekundi u dubokom, jako zagrijanom ulju sa svake strane.
Serviramo uz umak od višanja i šlag.
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