Kristina iz 'Večere za 5' otkrila recept za pohani sladoled: Ovaj desert spaja vruće i hladno!

Može li sladoled završiti u vrućem ulju, a da se ne otopi? Kristina iz 'Večere za 5' pokazala je kako! Njezina 'Ledena čarolija' krije hladnu, kremastu unutrašnjost, hrskavu koricu i aromatični umak od višanja, a tajna je u brzoj pripremi i samo nekoliko sekundi prženja.

Sladoled od vanilije oblikujemo u kuglice te ga nakratko dodatno zamrznemo.

Napravimo gustu smjesu od jaja, brašna, mlijeka, bourbon vanilije i šećera.

Izdrobimo oblatne. Kuglice sladoleda umočimo u smjesu, zatim u mrvice oblatni te odmah vratimo u zamrzivač.

Višnje kuhamo s crnim vinom, bourbon vanilijom, vanilijom i šećerom. Kad provri, zgusnemo gustinom kako bismo dobili gust umak.

Sladoled pržimo nekoliko sekundi u dubokom, jako zagrijanom ulju sa svake strane.

Serviramo uz umak od višanja i šlag.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.