Kristina je povratnica iz Norveške, danas gradi život u Petrinji i jedva čeka kuhati za goste: 'Bože dragi gdje me sad nađe, a ja svinjetinu ne jedem'

Kristina se s obitelji vratila iz Norveške prije tri godine. "Imamo dvije djevojčice, u braku sam sedam godina. U Norvešku smo se odselili prije osam godina, tamo smo dobili prvo dijete. Vratili smo se kući zbog mene, da se njega pita on bi se večeras vratio. Po povratku u Hrvatsku, rodila sam svoje drugo dijete i tijekom porodiljnog dopusta odlučila sam se pokrenuti svoj posao, kozmetički salon koji nije klasični salon već je baziran na stvarima za oblikovanje tijela. Posao me odmara, na kraju dana kada vidim zadovoljne klijente kako su sretni s rezultatima, to me uveseljava i podiže", otkrila je o sebi Kristina.