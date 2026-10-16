Kristina za kraj tjedna dovela posebnu gošću! Kći Dora zapjevala, svi joj se pridružili: 'Djeca su svetinja'

Posljednja ovotjedna domaćica 'Večere za 5', Kristina Bakač iz Murskog Središća, za svoje je gošće pripremila posebno iznenađenje koje ih je oduševilo. Naime, osim u ukusnim jelima i druženju, kandidatkinje su imale priliku uživati i u glazbenoj izvedbi Kristinine kćeri Dore, koja im je zapjevala poznatu međimursku pjesmu 'Da nam pak dojde to vreme'.
Dora je svojim nastupom odmah osvojila gošće, koje nisu skrivale oduševljenje, a neke su joj se i pridružile u pjesmi. Tako se posljednja večera u Međimurju pretvorila u veselo druženje ispunjeno glazbom i zajedničkim pjevanjem.
Posebno dirnuta bila je Marija Benjak, koja nije štedjela riječi hvale za Kristininu kćer i njezin nastup. "Djeca su meni svetinja. Tu se ne može fulati nikako. Predivno", poručila je Marija, oduševljena iznenađenjem koje im je domaćica priredila.
Nastup je posebno značenje imao i za Ljubicu Petrović, koju je poznata međimurska pjesma podsjetila na pokojnog supruga. "To je poznata međimurska pjesma, koju je pjevao i moj suprug", prisjetila se Ljubica.
Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.