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Večera za 5

Kristina za kraj tjedna dovela posebnu gošću! Kći Dora zapjevala, svi joj se pridružili: 'Djeca su svetinja'

Kristina Bakač za kraj međimurskog tjedna 'Večere za 5' pripremila je iznenađenje koje je razveselilo sve gošće. Njezina kći Dora zapjevala je poznatu međimursku pjesmu 'Da nam pak dojde to vreme', a kandidatkinje su joj se oduševljeno pridružile

RTL.hr
16.10.2026 20:00

Posljednja ovotjedna domaćica 'Večere za 5', Kristina Bakač iz Murskog Središća, za svoje je gošće pripremila posebno iznenađenje koje ih je oduševilo. Naime, osim u ukusnim jelima i druženju, kandidatkinje su imale priliku uživati i u glazbenoj izvedbi Kristinine kćeri Dore, koja im je zapjevala poznatu međimursku pjesmu 'Da nam pak dojde to vreme'.

Dora je svojim nastupom odmah osvojila gošće, koje nisu skrivale oduševljenje, a neke su joj se i pridružile u pjesmi. Tako se posljednja večera u Međimurju pretvorila u veselo druženje ispunjeno glazbom i zajedničkim pjevanjem.

Kristina, Večera za 5
Kristina, Večera za 5 FOTO: RTL

Posebno dirnuta bila je Marija Benjak, koja nije štedjela riječi hvale za Kristininu kćer i njezin nastup. "Djeca su meni svetinja. Tu se ne može fulati nikako. Predivno", poručila je Marija, oduševljena iznenađenjem koje im je domaćica priredila.

Nastup je posebno značenje imao i za Ljubicu Petrović, koju je poznata međimurska pjesma podsjetila na pokojnog supruga. "To je poznata međimurska pjesma, koju je pjevao i moj suprug", prisjetila se Ljubica.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

večera za 5 kristina
Večera za 5

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