Kristina za kraj tjedna dovela posebnu gošću! Kći Dora zapjevala, svi joj se pridružili: 'Djeca su svetinja'

Posljednja ovotjedna domaćica 'Večere za 5', Kristina Bakač iz Murskog Središća, za svoje je gošće pripremila posebno iznenađenje koje ih je oduševilo. Naime, osim u ukusnim jelima i druženju, kandidatkinje su imale priliku uživati i u glazbenoj izvedbi Kristinine kćeri Dore, koja im je zapjevala poznatu međimursku pjesmu 'Da nam pak dojde to vreme'.

Dora je svojim nastupom odmah osvojila gošće, koje nisu skrivale oduševljenje, a neke su joj se i pridružile u pjesmi. Tako se posljednja večera u Međimurju pretvorila u veselo druženje ispunjeno glazbom i zajedničkim pjevanjem.