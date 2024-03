Kritike su se kod Martine nizale, a Ivan je bio najstroži: 'Razočaran sam i predjelom i glavnim jelom i desertom!'

Ekipa se okupila u kombiju, a za to vrijeme se Martina pripremala za aperitiv i dolazak gostiju. "Nije mi izgledala kao da ima tremu, malo umorno", komentirao je Mario doček. Ekipi je Martina ponudila pelin i šljivovicu. "Aperitiv je bio odličan, domaća rakija, baš po mom ukusu", komentirao je Toca piće dobrodošlice. "Ne pijem rakiju inače pa sam popila samo malo šljivovice", zaključila je Karmela.

'Slavonski pastir' iduće je jelo koje je stiglo pred ekipu. Čobanac s kruhom nije se dojmio Karmele. "Izgled je bio nepotpun, ja bih to još malo stavila, malo bolje dekorirala. Čobanac je bio savršen, obožavam njezin čobanac, to je najbolje što sam večeras pojela", rekla je kuma. "Izgledalo je kao saft, pretjerala je s povrćem, i sama je to priznala. Nije mi se svidio", dodao je Mario. "Bio je dosta gust, nije mi okus odgovarao", složio se Ivan. Toci se čobanac svidio.