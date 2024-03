'Kulen, paprika, pohano!' Kombinacija sastojaka u predjelu je nekima bila dobitna, a nekima ipak ne

No, ostalim kandidatima ipak navedeno nije bila dobitna kombinacija. ''Kulen, paprika, pohano – razumiješ li? Kulen nema priču! Da je bilo nešto drugo uz papriku bi bilo bolje nego kulen. Nisam tako očekivao'', komentirao je Stevica, a s njim su se složili i Boban i Miljenko. ''Pohano mi se sviđa, paprika mi se sviđa, sir ok. No, kulen mi se s time ne slaže. Ne mora značiti da predjelo nije dobro, no meni se to nije svidjelo'', objasnio je Boban.

Domaćica je tijekom predjela rekla kandidatima da kažu nešto više o sebi, a njih je to podsjetilo na ispitivanje u školi.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'HELL'S KITCHENA':