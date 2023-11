Kulinarsku raskoš pokazat će čak dvije županije - Požeško-slavonska i Bjelovarsko-bilogorska!

Profesor povijesti i filozofije Gordan rođen je u Splitu, potječe iz Unešića iz Dalmatinske zagore, a 1993. seli se u Pakrac, gdje i danas živi i radi. Član je Povijesnog društva Pakrac-Lipik i autor knjige o povijesti pakračko-lipičkog područja, a promoviranje povijesti mjesta i kraja jedan je od razloga njegove prijave u 'Večeru za 5'. Naravno, veseli se i upoznavanju novih ljudi, druženju i zabavi jer za sebe kaže da je komunikativan, znatiželjan i vedar. Gordan preferira jela dalmatinske kuhinje, najčešće priprema razna variva, a gulaš mu je omiljeno jelo. Iskreno kaže da je nestrpljiv prilikom pripreme jela, no njegova je velika vrlina što uvijek pita za mišljenje i voli učiti nove stvari.

TANJA KUZLE (44)

Daruvarčanka Tanja bavi se iznajmljivanjem, obiteljska je žena u sretnom braku i ima troje djece. Za sebe kaže da je vedra i vesela osoba koja jako voli nove avanture i kuhanje pa se zato i prijavila u 'Večeru za 5'. Kaže da voli razne kuhinje, no ako bi morala odabrati najdraže, to će biti mediteranska i azijska. Tanja najčešće spravlja razna variva i meso, no voli sve jesti, najvažnije joj je da koristi domaće namirnice. Priznaje kako joj je ponekad dogodi da jače ispeče neko jelo, ali zato je sigurna kad je o balansiranju okusa riječ. Osim kuhanja, jako voli sport pa se u slobodno vrijeme bavi tjelovježbom što joj, kako kaže, pomaže da bi otpustila sav stres koji se nakupi tijekom radnog vremena.