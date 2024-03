Kuma Karmela odnijela pobjedu pa se rasplakala, domaćin Ivan završio na posljednjem mjestu

Najkritičniji kandidat tjedna, Ivan Mihajlović, završio je na posljednjem mjestu ovotjedne 'Večere za 5'. Za svoju večeru dobio je 31 bod. Toca je domaćinu udijelio 10, a svi ostali svega sedam bodova. "Sve je bilo prejednostavno", ocijenile su uglas Karmela, Martina i Mario.

Desert je prvo jelo kojeg se domaćin Ivan prihvatio u pripravi večere. 'Medena čarolija' sakrila je tiramisu s jednom izmjenom - umjesto piškota, kao podlogu je Ivan koristio medenjake. "To bi trebali biti medenjaci, nešto od meda, medenjaka... No, ne mora biti", komentirao je Toca. "Medenjaci, kava... Koliko će biti čarobno, vidjet ćemo po okusima. Volim medenjake, ali ako budu kupovni, to ću mu zamjeriti", zaključila je Martina. Za glavno jelo je, pak, Ivan spravio 'Pijanu piletinu'. "Obično jelo koje se pravi svaki drugi dan, nije mi to za 'Večeru za 5'", komentirala je Martina sastojke glavnog jela. A domaćin je spravio piletinu u umaku od vrhnja i vina s kroketima od krumpira i bundeve. "Nisam preoduševljen sastojcima, ali možda čovjek napravi čudo", komentirao je Mario sastojke glavnog jela. Nakon što je i glavno jelo priveo kraju, Ivan se okrenuo 'Jesenskoj rapsodiji'. "Jesen podrazumijeva bundevu, to ide na ovo vrijeme, mogao bi bundevu iskoristiti u rapsodiji", procijenila je Martina, a složili su se i ostali gosti. Palačinke od tikvica, sir i domaći sir domaćin je sakrio iza rapsodije, dok je bundeva ipak ostala u glavnom jelu.