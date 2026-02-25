'Ledena ljubav' ohladila atmosferu u 'Večeri za 5': Umjetnikova večera završila neočekivanom dramom

icon-close

Večera kod kipara Petra s Brača, koja je započela u ozračju umjetnosti i kreativnosti, doživjela je dramatičan preokret tijekom deserta u 'Večeri za 5'. Jelo intrigantnog naziva 'Ledena ljubav' nije uspjelo zagrijati goste, već je, naprotiv, dovelo do "pucanja" atmosfere i otvorenog nezadovoljstva, posebice ženskog dijela ekipe. Večer je obećavala jedinstven doživljaj u domu koji je istovremeno i atelje, ispunjen skulpturama i Petrovom životnom strašću. Gosti su s iščekivanjem dočekali posljednji slijed, desert koji je domaćin najavio kao osobnu, umjetničku kreaciju. Međutim, umjesto slatkog vrhunca, uslijedio je gorak okus razočaranja i podjela za stolom.

Kulminacija za stolom ili na balkonu?

Dok je Petar pripremao poslužiti desert, za stolom je rasla napetost. Gošće Nataša i Lukrecija osjetile su se potpuno isključenima iz razgovora koji su vodili muški članovi ekipe. Teme su se, prema njihovim riječima, neprestano vrtjele isključivo oko umjetnosti, bez uključivanja ostatka društva. "Previše ste pričali samo umjetnost, umjetnost, umjetnost. Isključili ste nas skroz", požalila se kasnije Nataša. Frustrirane monotonijom i osjećajem zapostavljenosti, dame su donijele neočekivanu odluku: demonstrativno su napustile stol i preselile se na balkon. "Prvi put u ove dvije večeri da je naša Lukrecija šutjela, tiho i da je njoj bilo dosadno", primijetila je Nataša, dodajući kako je večer postala zamorna. Njihov potez iznenadio je muški dio stola, koji je situaciju doživio s dozom čuđenja i humora. "Znači, vi ste minutu morali šutjeti i izašli ste vani. Pa ja ne mogu vjerovati", komentirao je Marko, dok je Mahir situaciju opisao kao da su ih "dvije minute stavili u backstage sa strane i gotovo, nisu mogle podnijeti".

Fijasko 'Ledene ljubavi'