Leon spravio ukusnu večeru i zabavio ekipu, no desert ga je koštao bodova: 'Kreativni nered, krema mu se nije stisnula'

Student i DJ Leon Barić ugostio je ekipu četvrtog dana ovotjedne 'Večere za 5'. Za svoju večeru dobio je 34 boda te je time trenutno na trećem mjestu! Desetku je dobio od prijatelja Dominika, koji se odlično proveo i najeo. Renata je mladiću udijelila devet, a Nana osam bodova. Najmanji broj bodova dobio je od Monike, sedmicu - zbog deserta. Kritike na račun deserta Leon je dobio od svih, osim od Dominika.

Pripravu večere započeo je Leon predjelom - tikvom, mrkvom, lukom, kruhom s kockicama. Nazvao ga je 'Dre'. "Mi smo s Drenove pa bi to bilo predjelo s Drenove", komentirao je Dominik. "Krem juha ili rižoto, možda to", dodala je Renata. Glavno jelo 'No' iduće je čega se Leon prihvatio, i to uz veliku pomoć svoje djevojke Anđele. Narezala je cvjetaču za pire, a Leon je mijesio miješano meso za polpete. Za kraj, na red je došao desert naziva 'Va'. "Bit će to kolač s bijelom čokoladom, možda nešto u šalici", zaključio je Dominik. "Nisam takve sastojke očekivala kod Leona, ugodno me iznenadio, a kako će biti pripremljeno, vidjet ćemo uskoro", najavila je Monika dolazak kod domaćina.

Uskoro se Leon prihvatio pripreme za dolazak gostiju, a ekipa je otkrila svoja nadanja u kombiju. "Mislim da se posložio kako treba", prognozirala je Renata. Posloženi Dominik uskoro je ekipu dočekao uz prigodne aperitive. "Nije imao tremu", komentirala je Monika. Gostima je ponudio šljivovicu, kruškovac i bisku. "Odabrala sam šljivu, bila mi je baš super", pohvalila je aperitiv Renata.