Lidija nastavila niz osvajanja maksimalnog broja bodova: 'Mi se ovdje ne natječemo nego se zabavljamo'

Prvi je na redu za pripremu dio desert 'Čizi pizi', torta od sira s dodatkom bundeve, kako je Ana točno pretpostavila. Zatim je pripremala glavno jelo 'Stara prasetina', to jest, ličke šnicle, a uz to je pripremila rizi-bizi kao prilog. Preostalo je pripremiti predjelo - quiche s povrćem i kobasicom koji je nazvala 'Kad Lidija muti jaja...' Mislim da će dobro odraditi večeru u sva tri segmenta", komentirao je Sandi.

Glavno jelo također se svidjelo gostima. Mekano kao duša", rekao je Sandi, a Zvonimir komentirao: Dobro, ako šutimo znači da je jelo dobro." Šnicle su bile simpatične i ukusne, rizi-bizi je to upotpunio tako da je bilo super", zaključio je Božo, a Ana priznala: Riža nije bila baš po mom ukusu, ali meso je bilo jako fino."

Ekipa je za stolom komentirala kako ne bi bili na Božinom mjestu jer on mora sutra kuhati, ali Božo je rekao kako se ne uzrujava i dodao: Uostalom, mi se ovdje ne natječemo nego se igramo i zabavljamo. Zato mi je posebno drago da je štimung onako kako treba i nadam se da će i kod mene sutra biti kako treba."

Nakon večere Lidija je gostima podijelila poklone - rakiju i ličke čarape koje su oduševile goste i koje je domaćica sama isplela. Poklon je bio jedinstveni i originalno lička stvar", zadovoljno je komentirao Božo.

Oduševila me Lidija večerom, oduševila me svojim pristupom - spontana je, jednostavna je, vesela je. Mogu reći da su me svi oduševili i sad imam dilemu koja je večera bila najbolja," rekao je Zvonimir.

Na kraju se ekipi pridružio tamburaški sastav 'Pratnja' pa je ekipa zaplesala i zapjevala. Hvala Lidiji što je razbila monotoniju da se jedan dosadnjaković s gitarom i njegov vjerni pratitelj pojavljuju", našalio se na vlastiti račun Zvonimir.

Gosti su Lidijinu večeru nagradili desetkama, a Ana je, kao i jučer, dala ocjenu minus deset jer joj se riža nije baš svidjela, a ostalo joj je sve odgovaralo. Lidija, svaka čast", zaključio je Sandi.