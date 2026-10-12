Ljubica iz 'Večere za 5' baka je šestero unučadi i ne propušta trening: 'U teretani sam triput tjedno'

Novi tjedan popularne RTL-ove emisije 'Večera za 5' seli se u Međimurje, a čast da prva ugosti protukandidate pripala je 65-godišnjoj Ljubici Petrović. Ova energična domaćica ponosna je na svoju veliku obitelj, no osim što uživa u ulozi bake, ima i jedan hobi kojem je iznimno posvećena – redovito trenira u teretani!
"Baka sam šestero unučadi, ponosna majka i ponosna svekrva", predstavila se Ljubica, koja sa sinom, snahom i unucima živi pod istim krovom.
Iako bi mnogi pomislili da joj je svakodnevica ispunjena isključivo obiteljskim obvezama, Ljubica je otkrila da uvijek pronalazi vrijeme i za sebe. Naime, čak tri puta tjedno odlazi u teretanu, gdje provodi po sat vremena vježbajući.
"U teretanu idem triput tjedno, tamo provodim po jedan sat. Čini mi se da sam najstarija tamo, ali meni to ne smeta", ispričala je Ljubica.
Za Ljubicu je tjelesna aktivnost važan dio svakodnevice, a uvjerena je da su redovito vježbanje i briga o zdravlju ključni za kvalitetan život. "Sport mi je jako bitan. U zdravom tijelu je zdrav duh. Naravno da imam mišiće", ponosno je poručila.
Osim što redovito trenira, ova aktivna baka ima i impresivnu jutarnju rutinu. Otkrila je da svakog dana ustaje prije pet sati, pa njezin dan počinje dok većina ljudi još spava.
Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.