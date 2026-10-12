Ljubica iz 'Večere za 5' baka je šestero unučadi i ne propušta trening: 'U teretani sam triput tjedno'

Godine su za Ljubicu Petrović samo broj! Ova 65-godišnja kandidatkinja 'Večere za 5' obožava svoju veliku obitelj, a jednako je predana i zdravom načinu života. Iako je baka šestero unučadi, redovito odlazi u teretanu i ne skriva ponos zbog svoje kondicije

icon-close

Novi tjedan popularne RTL-ove emisije 'Večera za 5' seli se u Međimurje, a čast da prva ugosti protukandidate pripala je 65-godišnjoj Ljubici Petrović. Ova energična domaćica ponosna je na svoju veliku obitelj, no osim što uživa u ulozi bake, ima i jedan hobi kojem je iznimno posvećena – redovito trenira u teretani! "Baka sam šestero unučadi, ponosna majka i ponosna svekrva", predstavila se Ljubica, koja sa sinom, snahom i unucima živi pod istim krovom.

icon-expand icon-close icon-close Ljubica, Večera za 5 FOTO: RTL

Iako bi mnogi pomislili da joj je svakodnevica ispunjena isključivo obiteljskim obvezama, Ljubica je otkrila da uvijek pronalazi vrijeme i za sebe. Naime, čak tri puta tjedno odlazi u teretanu, gdje provodi po sat vremena vježbajući. "U teretanu idem triput tjedno, tamo provodim po jedan sat. Čini mi se da sam najstarija tamo, ali meni to ne smeta", ispričala je Ljubica.

icon-expand Ljubica, Večera za 5 FOTO: RTL