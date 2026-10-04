Ljubica iz 'Večere za 5' pripremila pravi gurmanski specijalitet: Evo recepta za sočni lungić s domaćim ljuljekima

Prvog dana ovotjedne 'Večere za 5' Ljubica Radovečki gostima je poslužila 'Pijanog gujdeka' – sočne medaljone lungića u kremastom umaku s bijelim vinom i vrganjima. Kao prilog napravila je domaće ljuljeke, jednostavne krumpirove valjuške koji se kuhaju u slanoj vodi

PIJANI GUJDEK - Medaljoni lungića u umaku od bijelog vina sa domaćim ljuljekima

Meso lungića narezati na medaljone, popržiti na masti sa svih strana i izvaditi iz tavice. Na tavu dodati nasjeckani luk i prodinstati, dodati vrganje, zaliti vinom i temeljcem i još kratko dinstati. Kad je pri kraju vratiti meso, dodati senf i ostale začine te zgusnuti vrhnjem za kuhanje.

Ljuljeki - krumpir skuhati i izmiksati, dodati brašno, jaja i začine, umjesiti u mekanu smjesu te rukama oblikovati ljuljeke, staviti ih u slanu vodi i kuhati oko 10 minuta.

Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.