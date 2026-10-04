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Večera za 5

Ljubica iz 'Večere za 5' pripremila pravi gurmanski specijalitet: Evo recepta za sočni lungić s domaćim ljuljekima

Ljubica Radovečki otvorila je ovotjednu 'Večeru za 5' jelom zanimljivog naziva 'Pijani gujdek'. Za glavno jelo pripremila je medaljone svinjskog lungića u umaku od bijelog vina i vrganja, a poslužila ih je uz domaće ljuljeke od krumpira

RTL.hr
04.10.2026 08:00

Prvog dana ovotjedne 'Večere za 5' Ljubica Radovečki gostima je poslužila 'Pijanog gujdeka' – sočne medaljone lungića u kremastom umaku s bijelim vinom i vrganjima. Kao prilog napravila je domaće ljuljeke, jednostavne krumpirove valjuške koji se kuhaju u slanoj vodi

Ljubica, Večera za 5
Ljubica, Večera za 5 FOTO: RTL

PIJANI GUJDEK - Medaljoni lungića u umaku od bijelog vina sa domaćim ljuljekima

Sastojci za umak:

1 kg svinjski lungić

1 glavica crvenog luka

3 žlice masti

0,30 dkg vrganja

0,3 dcl bijelog vina

Žličica senfa

Sol

Papar

Vegeta

0,2 dcl vrhnja za kuhanje

Sastojci za ljuljeke:

50 dkg kuhanog krumpira

25 dkg brašna

1 žlica soli

2 jaja

Priprema 1:

Meso lungića narezati na medaljone, popržiti na masti sa svih strana i izvaditi iz tavice. Na tavu dodati nasjeckani luk i prodinstati, dodati vrganje, zaliti vinom i temeljcem i još kratko dinstati. Kad je pri kraju vratiti meso, dodati senf i ostale začine te zgusnuti vrhnjem za kuhanje.

Priprema 2:

Ljuljeki - krumpir skuhati i izmiksati, dodati brašno, jaja i začine, umjesiti u mekanu smjesu te rukama oblikovati ljuljeke, staviti ih u slanu vodi i kuhati oko 10 minuta.

Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.

večera za 5 ljubica
Večera za 5

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