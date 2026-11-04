Ljubitelji 'Večere za 5', pripremite se: Danas dvije epizode zaredom

Ljubitelji 'Večere za 5' danas će se posebno razveseliti jer ih na RTL-u očekuju čak dvije epizode omiljenog kulinarskog showa.
Nakon što se 'Večera za 5' jučer nije emitirala zbog specijala posvećenog Miši Kovaču, danas će gledatelji dobiti dvostruku dozu druženja, kuhanja i ocjenjivanja.
Prva epizoda počinje u 16.50 sati, a odmah nakon nje slijedi i druga. Tako će gledatelji u jednom poslijepodnevu moći nadoknaditi propuštenu epizodu i odmah nastaviti pratiti novu večeru.
Pred kandidatima su nova jela, novi domaćini, ocjene, komentari i iznenađenja za stolom, a gledateljima preostaje samo uključiti RTL na vrijeme i pripremiti se za dvostruku porciju 'Večere za 5'.