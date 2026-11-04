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Večera za 5

Ljubitelji 'Večere za 5', pripremite se: Danas dvije epizode zaredom

Nakon jučerašnje programske promjene zbog specijala o Miši Kovaču, 'Večera za 5' danas se vraća u velikom stilu. Gledatelje od 16.50 sati očekuju dvije epizode zaredom

RTL.hr
04.11.2026 09:29

Ljubitelji 'Večere za 5' danas će se posebno razveseliti jer ih na RTL-u očekuju čak dvije epizode omiljenog kulinarskog showa.

Nakon što se 'Večera za 5' jučer nije emitirala zbog specijala posvećenog Miši Kovaču, danas će gledatelji dobiti dvostruku dozu druženja, kuhanja i ocjenjivanja.

Mirjana, Večera za 5
Mirjana, Večera za 5 FOTO: RTL

Prva epizoda počinje u 16.50 sati, a odmah nakon nje slijedi i druga. Tako će gledatelji u jednom poslijepodnevu moći nadoknaditi propuštenu epizodu i odmah nastaviti pratiti novu večeru.

Pred kandidatima su nova jela, novi domaćini, ocjene, komentari i iznenađenja za stolom, a gledateljima preostaje samo uključiti RTL na vrijeme i pripremiti se za dvostruku porciju 'Večere za 5'.

večera za 5
Večera za 5

Danas na programu nema 'Večere za 5', ali gledatelje sutra čekaju dvije epizode

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Danas na programu nema 'Večere za 5', ali gledatelje sutra čekaju dvije epizode

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