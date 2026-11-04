Ljubitelji 'Večere za 5', pripremite se: Danas dvije epizode zaredom

Ljubitelji 'Večere za 5' danas će se posebno razveseliti jer ih na RTL-u očekuju čak dvije epizode omiljenog kulinarskog showa.

Nakon što se 'Večera za 5' jučer nije emitirala zbog specijala posvećenog Miši Kovaču, danas će gledatelji dobiti dvostruku dozu druženja, kuhanja i ocjenjivanja.