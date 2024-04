Ljubo je oduševio ekipu dirljivim iznenađenjem, recitacijama i jelima: 'Brudet je bio preljut, a sve ostalo savršeno'

Ugostitelj Ljubo Bebić ugostio je ekipu 'Večere za 5' četvrtog dana metkovskog tjedna. Za svoju večeru dobio je 36 bodova, najviše bodova dao mu je Nedjeljko - desetku, a devet bodova udijelili su mu Nina i Zoran. "Brudet je bio preljut, a sve ostalo savršeno. Ljubo odličan domaćin, iznenađenje više nego dobro", zaključila je Nina. "Nedostajalo je začina u predjelu, a glavno jelo je bilo preljuto", zaključila je, pak, Nikolina.

Pripravu večere započeo je Ljubo hobotnicom na salatu. Upravo to je bilo jelo koje je Nikolina poželjela jesti. 'Specijalna salata' "Specijalna za Ljubu, vjerojatno je to kombinacija sira, rajčica i luka", jasan je bio Zoran. Nina i Nikolina su, pak, ispravno detektirale da se radi o hobotnici na salatu. Uslijedila je priprava glavnog jela nazvanog 'Najveći specijalitet na svijetu'. "Još jedna impozantna rečenica našeg Ljube", otkrio je Nedjeljko. "U ovom kraju je najveći specijalitet na svijetu", dodala je Nina o brudetu od grdobine. Ljubo je otkrio da mu je to najveća ljubav na svijetu. Za kraj, sve je zaključio desertom 'Nešto neviđeno'. "Sladoled od višnje da bi trebao biti neviđen?", zapitao se Nedjeljko. No, nije znao da je Ljubo spravio čudesne palačinke!