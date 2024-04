'Nikad u životu nisam ovako nešto jeo, nikada! Vrh vrhova!' Ekipa očarana Zoranovim predjelom

Drugi ovotjedni domaćin 'Večere za 5' je poduzetnik Zoran Jelčić , a za predjelo je gostima poslužio rižoto od sipe naziva 'Rižotna harmonija'. Slobodanka Nina je komentirala kako rižoto izgleda upravo onako kako bi trebao izgledati, serviran u adekvatnom tanjuru. ''Zoki, riža ti je odlična! Baš dobra'', komentirala je Slobodanka Nina. No, priznala je kako joj je ipak nedostajalo malo ljute papričice, s obzirom na to da voli pikantnije. ''Svejedno je bio odličan, izbalansiran savršeno, riža nije bila raskuhana, sipa skuhana kako treba – odlično'', rekla je.

''Tebi se bilo lako oženiti kada ovako kuhaš'', rekao je Ljubo domaćinu. ''Blago mojoj ženi'', uzvratio je domaćin i otkrio kako sa ženom ima raspored kuhanja: ona radnim danima, a on vikendom. ''Zoranu trebaju tri žene kakav je, a ne jedna. On je struja od čovjeka, leti'', našalio se Ljubo, a otkrio je koliko voli crni rižoto te da mu je to najdraže jelo. ''Iskreno Zorane, ovo je najbolji crni rižoto koji sam na u životu jeo'', priznao je Ljubo. ''Iskreno, a znaš li zašto? Jer ima više sipe nego zrna'', dodao je, a domaćin se našalio da ga Ljubo previše voli. ''Jeo sam ih puno – to mi je najdraža hrana, no nikad u životu nisam ovako nešto jeo, nikada! Nije škrtario, više je bilo sipe nego zrna riže – vrh vrhova, ono u životu nisam jeo!'', rekao je Ljubo.

