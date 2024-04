Ljubo toliko oduševljen Zoranovom večerom da je skeptičan za ostale kandidate: 'One taj nivo neće doseći'

Domaćin je ipak morao poslužiti desert, a to je bila kremasta torta naziva 'Slatka melodija'. Na torti je kao dekoracija bio čokoladni preljev pa se Nedjeljko našalio pitanjem je li to sipa iz predjela prešla preko nje. ''Prijatelju, ona je išla probati tortu, a ja joj išao uzeti pa je pustila crnilo i špricnula sve po njoj'', prihvatio je šalu domaćin. ''Bio mi je totalno smiješan, baš veseljak teški'', komentirao je domaćin veselog Nedjeljka.

''Još me zub nije zabolio od kolača, ovo mi je prvi put u životu'', komentirao je Nedjeljko. Slobodanka Nina je komentirala kako joj je desert dupli 'lajk'. ''Dupli lajk znači dva palca, a ne jedan'', objasnio je domaćin. ''Znači da su bili pre, prezadovoljni'', dodao je. ''Desert je bio po mojoj mjeri i mom guštu, uživao sam u svakom zalogaju'', priznao je Nedjeljko. ''Sve je bilo super, da me izvinu ove dvije gospođe, no mislim da one taj nivo neće doseći''. Slobodanka je priznala kako joj je čokoladni preljev na torti bio višak. ''Nekako mi je preuzela okuse drugih namirnica kojih više volim – moglo je bez toga, no svejedno je bilo za deset'', zaključila je Slobodanka Nina.

