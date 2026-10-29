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Večera za 5

Lovro ima 18 godina i već radi u profesionalnoj kuhinji! 'Najbitniji su organizacija i kolegijalnost'

Osamnaestogodišnji Lovro Mužar jedan je od najmlađih ovotjednih kandidata 'Večere za 5'. Iako je tek zakoračio u svijet profesionalnog kuhanja, već zna koliko su organizacija i timski rad važni u kuhinji, a otkrio je i tko mu je najveća utjeha nakon lošeg dana

RTL.hr
29.10.2026 19:00

Ovotjedna 'Večera za 5' okupila je posebno mlade domaćine. Nakon što je svoje kulinarsko umijeće pokazala 16-godišnja Lucija, pred gledateljima je još jedan mladi kandidat. Lovro Mužar ima samo 18 godina, a kuhanje mu već nije samo hobi, već i zanimanje.

Lovro je kuhar koji trenutačno odrađuje svoje prve mjesece rada u profesionalnoj kuhinji. Iako je tek na početku karijere, već je svjestan koliko je za uspješan rad u restoranu važna dobra suradnja s kolegama. Na snimkama je pokazao i dio svojih vještina pripremajući sushi.

Lovro, Večera za 5
Lovro, Večera za 5 FOTO: RTL

"Kod rada u restoranu treba imati dobru organizaciju i treba biti jako kolegijalan", istaknuo je Lovro.

No, kuhanje nije jedino što ispunjava slobodno vrijeme mladog kandidata. Kada nije za štednjakom, najradije se druži s prijateljima, sluša glazbu i provodi vrijeme sa svojim četveronožnim ljubimcem.

Lovro, Večera za 5
Lovro, Večera za 5 FOTO: RTL

"Kad ne kuham, družim se s prijateljima, slušam pjesme i šetam s Tobijem. Tobi je moj ljubimac kojeg smo udomili. Dvije godine ga imamo", otkrio je Lovro.

Posebno mjesto u njegovoj svakodnevici zauzimaju upravo šetnje s Tobijem, koje mu pomažu da se opusti i zaboravi na brige.

"Kad imam loš dan, odemo se malo prošetati i sve bude bolje", priznao je mladi kuhar.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

večera za 5 lovro
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