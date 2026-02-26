Lukrecia iz 'Večere za 5' kao Barbie: Dočekala goste s krunom na glavi i lentom

icon-close

U popularnom kulinarskom showu 'Večera za 5', red je došao i na najmlađu ovotjednu kandidatkinju, Lukreciju Pernar, da ugosti svoje protukandidate. Večer je od samog početka obećavala brojna iznenađenja, a gosti, koji su danima nagađali čime se njihova glamurozna domaćica bavi, nisu ni slutili kakvi ih odgovori i doček očekuju.

Doček u stilu Barbie: "Mislio sam da nećemo imati što jesti"

Čim su kročili u Lukrecijin dom, gosti su ostali zatečeni. Domaćica ih je dočekala u blještavom izdanju, a cjelokupni dojam prostora neke je ostavio bez daha, dok je druge pomalo i zabrinuo. Marko, koji je tijekom tjedna bio najznatiželjniji oko Lukrecijina zanimanja, nije skrivao svoj prvi dojam. "Kad sam ušao i vidio Lukreciju onako u tom silnom blještavilu i onako sređenu, presjeklo me", iskreno je priznao. Njegova najveća bojazan, potaknuta glamuroznim ambijentom, bila je vezana uz ono najvažnije, hranu. "Mislio sam da ništa nećemo imati za jesti", dodao je kroz smijeh, usporedivši Lukrecijin dom s kućom od Barbie.

Lukrecia, Večera za 5

Atmosfera je ipak bila opuštena, a ostali gosti s divljenjem su komentirali trud koji je domaćica uložila u svoj izgled i uređenje. Ipak, glavno pitanje i dalje je visjelo u zraku, sve dok Lukrecija nije odlučila otkriti karte.

Otkrivena tajna: Od modne piste do korisničke podrške

Nakon aperitiva, trenutak istine je konačno stigao. Lukrecija je s ponosom objavila da je pobjednica izbora za Miss fitness Hrvatske te da se priprema za odlazak na svjetsko natjecanje. Iako iznenađeni, gosti su joj srdačno čestitali, no to je bio tek dio tajne. Kada je otkrila da joj je svakodnevni posao rad u korisničkoj podršci u jednoj telekomunikacijskoj tvrtki, za stolom je zavladao tajac, a potom i smijeh.

Lukrecia u kuhinji