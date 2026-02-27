Lukrecia iz 'Večere za 5' najljepša je mama Hrvatske, a otkriva je li zaljubljena

icon-close

Zagrebački tjedan popularnog kulinarskog showa "Večera za 5" rijetko koga je ostavio ravnodušnim, a velikim je dijelom za to zaslužna Lukrecia Pernar, 24-godišnja kandidatkinja iz Zaprešića. Svojom energijom, titulama ljepote i jednim posve neočekivanim potezom, Lukrecija je postala glavna tema razgovora među gledateljima. Iako su je neki prozvali "Barbie" zbog stila, ona je u emisiju ušla s jasnim ciljem, dokazati da se iza lente i krune krije mnogo više, uključujući i strast prema kuhanju.

Od studentskih klupa do titule najljepše mame

Lukrecia Pernar najmlađa je kandidatkinja tjedna u kojem su se za pobjedu borili i Mahir Kapetanović, Nataša Manjarić, Petar Hranuelli i Marko Cvitanović. Ova mlada Zaprešićanka studentica je menadžmenta na Veleučilištu u Krapini te radi u pozivnom centru, no njezin život ispunjen je brojnim drugim obavezama i strastima. S devetnaest godina postala je majka, a danas ističe kako joj je upravo petogodišnji sin najveća životna motivacija i pokretač za sve što radi. Njezin trud i predanost vidljivi su i u svijetu modelinga i fitnessa. Lukrecia je aktualna nositeljica titule Miss Fitness Gym Croatia 2025 te Najljepša mama Hrvatske 2025, a godinu ranije okitila se i titulom druge pratilje na izboru za Best Model Dalmacije. Za nju fitness nije samo hobi, već stil života, što potvrđuje i činjenica da ponekad trenira i do tri puta dnevno. Upravo zbog predrasuda s kojima se često susreću mlade žene u svijetu modelinga, prijavila se u "Večeru za 5" kako bi pokazala da njezine vještine sežu i u kuhinju.

Spontani potez koji je obilježio tjedan

Iako je svaka večera u tjednu imala svoje zanimljive trenutke, jedan će se posebno pamtiti. Već druge večeri, kod domaćice Nataše, Lukreciji je postalo vruće. Bez previše razmišljanja, u svom je spontanom i energičnom stilu odlučila potražiti osvježenje, skinula se u kupaći kostim i uskočila u bazen. Taj je potez iznenadio ostale kandidate i gledatelje, ali je savršeno oslikao njezin vrckasti i nesputani karakter, kojim je i najavila da od nje mogu očekivati neočekivano.

Večera s krunom, lentom i zdravim namirnicama

Kada je došao red na nju da ugosti protukandidate, Lukrecia je odlučila ostati dosljedna sebi u svakom pogledu. Gostima je vrata otvorila noseći lentu i krunu, zbog čega su je ostali natjecatelji u šali prozvali "Barbie". Ipak, njezin jelovnik bio je daleko od stereotipa. Iako voli domaću hranu na kojoj je odrasla, s obzirom na to da su joj baka i djed imali OPG, Lukrecia se odlučila za jednostavnija i zdravija jela. No, nije uspjela pobijediti.

