Lukrecia iz 'Večere za 5' za RTL.hr o kupanju u bazenu i omiljenoj osobi iz showa: 'Volim napraviti nešto van okvira'

Evo što Lukrecia iz 'Večere za 5' ima za reći o zagrebačkom tjednu 'Večere za 5'

icon-close

Lukrecia iz 'Večere za 5' u novoj sezoni istaknula se svojom vedrom naravi, spontanosti, ali pomalo strogom cjenjivanju. Za RTL.hr je otkrila svoje dojmove.

Neki kandidati istaknuli su da ste ukrali show na posljednje dvije večere. Što imate za reći na to?

Iskreno, nisam išla s tim ciljem, samo sam bila svoja. Ako je to nekome bilo zanimljivo ili zabavno, onda mi je baš drago. Mislim da je najvažnije da smo se svi opustili i dobro zabavili, a ako sam pritom "ukrala show", neka bude tako.

Kako to da ste se odlučili okupati u bazenu? Jeste li uvijek tako spontani?

To je bilo totalno spontano, jednostavno sam osjetila trenutak i rekla – zašto ne! Inače jesam takva, volim slušati sebe i napraviti nešto van okvira ako mi se u tom trenutku čini kao dobra ideja.

icon-expand Lukrecia, Večera za 5 FOTO: RTL

Vrlo ste svestrana žena. Što vam je trenutačno u fokusu?

Trenutno mi je fokus na stvarima koje me vesele i ispunjavaju, i privatno i poslovno. Volim stalno nešto novo učiti i isprobavati. Spomenula bih da također imam veliki projekt na kojim trenutno radim.

Zašto ekipi niste htjeli otkriti čime se bavite?

Htjela sam da me prvo upoznaju kao osobu, bez predrasuda. Nekad zanimanje može stvoriti neku sliku unaprijed, a meni je bilo draže da dojam stvore kroz druženje.

Smatrate li da ste strogi u ocjenjivanju?

Rekla bih da sam realna. Kad je nešto dobro, to i pohvalim, ali isto tako mislim da uvijek ima prostora za napredak. Trudim se biti iskrena, ali i korektna.

icon-expand Lukrecia, Večera za 5 FOTO: RTL

Kuhate u četvrtak, što očekujete od svoje večere?

Očekujem dobru atmosferu i da se svi osjećaju ugodno. Naravno, nadam se da će im se i hrana svidjeti, ali najvažnije mi je da večer bude opuštena i vesela.

Što kažete na cjelokupnu ekipu? Tko vas se najviše dojmio?

Ekipa je stvarno šarena i svatko je poseban na svoj način, baš zato je i zanimljivo. Svi su mi prirasli srcu. Pogotovo Petar s kojim sam se najviše šalila i smijala tokom snimanja. S Mahirom se i dalje čujem i još od snimanja dogovaramo odlazak na partiju tenisa, ali nikako da odemo. Nadam se da i hoćemo u skorije vrijeme.

Hoćete li ostati s ekipom u kontaktu?