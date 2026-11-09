Maja iz 'Večere za 5' otkrila zašto je kupila vlastitu kuću: 'Ne bih željela živjeti s roditeljima'

Ovotjedno kuhanje u 'Večeri za 5' otvorila je Maja Švaljug, konobarica rodom iz Čazme koja danas živi u Kloštru Ivaniću. Ondje je kupila vlastitu kuću, a tijekom predstavljanja otkrila je i što ju je potaknulo na taj veliki životni korak.

"Rodom sam iz Čazme, ali sam kupila kuću u Kloštru Ivaniću", ispričala je Maja. Jedan od razloga bila joj je blizina posla, ali i snažno nevrijeme koje je pogodilo Čazmu i ostavilo velike posljedice.