Maja iz 'Večere za 5' otkrila zašto je kupila vlastitu kuću: 'Ne bih željela živjeti s roditeljima'

Ovotjedno kuhanje u 'Večeri za 5' otvorila je Maja Švaljug, konobarica rodom iz Čazme koja danas živi u Kloštru Ivaniću. Ondje je kupila vlastitu kuću, a tijekom predstavljanja otkrila je i što ju je potaknulo na taj veliki životni korak.
"Rodom sam iz Čazme, ali sam kupila kuću u Kloštru Ivaniću", ispričala je Maja. Jedan od razloga bila joj je blizina posla, ali i snažno nevrijeme koje je pogodilo Čazmu i ostavilo velike posljedice.
No Maja je imala još jedan vrlo jednostavan razlog za osamostaljenje. "A i radi toga što ne bih željela živjeti s roditeljima, radije bih sama", priznala je.
Kupnjom kuće ispunila je dugogodišnju želju. Nakon kupnje čekalo ju je i dosta posla. Maja je otkrila da je kuću uređivala uz pomoć majstora.
Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.