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Večera za 5

Maja iz 'Večere za 5' otkrila zašto je kupila vlastitu kuću: 'Ne bih željela živjeti s roditeljima'

Maja Švaljug iz 'Večere za 5' otkrila je zašto je odlučila kupiti kuću u Kloštru Ivaniću i odseliti od roditelja. Na odluku su utjecali posao i nevrijeme koje je pogodilo Čazmu, ali i njezina velika želja za samostalnim životom

RTL.hr
09.11.2026 19:00

Ovotjedno kuhanje u 'Večeri za 5' otvorila je Maja Švaljug, konobarica rodom iz Čazme koja danas živi u Kloštru Ivaniću. Ondje je kupila vlastitu kuću, a tijekom predstavljanja otkrila je i što ju je potaknulo na taj veliki životni korak.

"Rodom sam iz Čazme, ali sam kupila kuću u Kloštru Ivaniću", ispričala je Maja. Jedan od razloga bila joj je blizina posla, ali i snažno nevrijeme koje je pogodilo Čazmu i ostavilo velike posljedice. 

Maja, Večera za 5
Maja, Večera za 5 FOTO: RTL

No Maja je imala još jedan vrlo jednostavan razlog za osamostaljenje. "A i radi toga što ne bih željela živjeti s roditeljima, radije bih sama", priznala je.

Kupnjom kuće ispunila je dugogodišnju želju. Nakon kupnje čekalo ju je i dosta posla. Maja je otkrila da je kuću uređivala uz pomoć majstora.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

maja večera za 5
Večera za 5

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