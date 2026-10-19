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Večera za 5

Maja iz 'Večere za 5' sve nade položila u desert: 'Ovo je pistacija-malina fantazija'

Za kraj svoje večere u 'Večeri za 5' Maja je pripremila slasticu u koju je polagala najveće nade. Kremasti kolač od pistacija i malina, nazvan Habibi, oduševio je goste, a domaćica je otkrila da je upravo priprema kolača njezina velika ljubav

RTL.hr
19.10.2026 20:00

Domaćica Maja na prvoj večeri zagrebačkog tjedna 'Večere za 5' odlučila je svoje goste počastiti posebnom slasticom. Za desert je pripremila Habibi, kremasti kolač od pistacija i malina, u koji je položila sve nade za uspjeh svoje večere.

"Obožavam peći kolače. Ovo je pistacija-malina fantazija. To je jedan od najboljih kolača koje obožavam raditi. U ovo polažem sve svoje nade večeras", priznala je Maja, ne skrivajući koliko joj je važno da desert oduševi goste.

Maja, Večera za 5
Maja, Večera za 5 FOTO: RTL

A čini se da se njezin trud itekako isplatio! Desert se svidio svim gostima, koji nisu skrivali zadovoljstvo Majinom slatkom kreacijom.

"Desert izgleda primamljivo. Izgleda kremasto, što je meni veliki plus", komentirala je Katarina, kojoj je kolač već na prvi pogled ostavio odličan dojam.

Maja, Večera za 5
Maja, Večera za 5 FOTO: RTL

Maja je tako svojim Habibijem uspjela osvojiti nepca gostiju, a njezina ljubav prema pripremi slastica pokazala se kao pravi adut na prvoj večeri 'Večere za 5'.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

večera za 5 maja desert
Večera za 5

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