Maja iz 'Večere za 5' sve nade položila u desert: 'Ovo je pistacija-malina fantazija'

Domaćica Maja na prvoj večeri zagrebačkog tjedna 'Večere za 5' odlučila je svoje goste počastiti posebnom slasticom. Za desert je pripremila Habibi, kremasti kolač od pistacija i malina, u koji je položila sve nade za uspjeh svoje večere.

"Obožavam peći kolače. Ovo je pistacija-malina fantazija. To je jedan od najboljih kolača koje obožavam raditi. U ovo polažem sve svoje nade večeras", priznala je Maja, ne skrivajući koliko joj je važno da desert oduševi goste.