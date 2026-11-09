Maja podigla atmosferu 'Večere za 5' živom glazbom, gosti oduševljeni: 'Bilo je odlično'

Maja se pobrinula da završetak njezine večere u 'Večeri za 5' gosti dobro zapamte. Iznenadila ih je živom glazbom, a uz tamburaše se ubrzo i zapjevalo i zaplesalo

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Maja Švaljug svoju je večeru u 'Večeri za 5' odlučila završiti uz posebno iznenađenje za goste. Nakon posluženih jela stigla je živa glazba, a vesela atmosfera brzo je potaknula ekipu i na pjesmu i ples. Da je domaćica pogodila s iznenađenjem, potvrdila je Željkica. "Atmosfera kroz cijelu večer mi je bila odlična", komentirala je zadovoljno.

icon-expand icon-close icon-close Maja, Večera za 5 FOTO: RTL

Darinku glazbenici nisu bili potpuni neznanci. "Ja dečke poznajem iz viđenja, tako da su zatamburali malo", otkrio je, a dobro raspoloženje ubrzo je zahvatilo cijelo društvo. Ni Anton nije ostao imun na glazbu. "Malo smo zapjevali", kratko je zaključio nakon veselog završetka Majine večere. Posebno se rasplesala Radmila. "Dečki su odlično odsvirali, čak sam i odplesala", rekla je, jasno dajući do znanja koliko joj se iznenađenje svidjelo.

icon-expand Maja, Večera za 5 FOTO: RTL