Maja podigla atmosferu 'Večere za 5' živom glazbom, gosti oduševljeni: 'Bilo je odlično'

Maja Švaljug svoju je večeru u 'Večeri za 5' odlučila završiti uz posebno iznenađenje za goste. Nakon posluženih jela stigla je živa glazba, a vesela atmosfera brzo je potaknula ekipu i na pjesmu i ples.
Da je domaćica pogodila s iznenađenjem, potvrdila je Željkica. "Atmosfera kroz cijelu večer mi je bila odlična", komentirala je zadovoljno.
Darinku glazbenici nisu bili potpuni neznanci. "Ja dečke poznajem iz viđenja, tako da su zatamburali malo", otkrio je, a dobro raspoloženje ubrzo je zahvatilo cijelo društvo. Ni Anton nije ostao imun na glazbu. "Malo smo zapjevali", kratko je zaključio nakon veselog završetka Majine večere.
Posebno se rasplesala Radmila. "Dečki su odlično odsvirali, čak sam i odplesala", rekla je, jasno dajući do znanja koliko joj se iznenađenje svidjelo.
Maja je tako svoju večeru privela kraju uz pjesmu, ples i dobro raspoložene goste, a živa glazba pokazala se kao pun pogodak za završetak druženja u 'Večeri za 5'.
Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.