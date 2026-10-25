Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Večera za 5

Majin 'Habibi' iz 'Večere za 5' spoj je pistacija i malina kojem je teško odoljeti! Donosimo recept

Ako volite pistacije i maline, ovaj desert mogao bi postati vaš novi favorit! Maja je u 'Večeri za 5' pripremila raskošni cheesecake 'Habibi' koji spaja nježnu kremu od sira i pistacija, voćnu svježinu malina i slatku glazuru od bijele čokolade

RTL.hr
25.10.2026 09:00

Maja je u ovotjednoj 'Večeri za 5' za svoje goste pripremila desert zanimljivog naziva 'Habibi', u kojem je spojila bogati okus pistacija i osvježavajuće maline. Sočni biskvit, dvije ukusne kreme i glazura od bijele čokolade i pistacija čine slasticu koja će oduševiti sve ljubitelje kremastih kolača. Donosimo recept!

Maja, Večera za 5
Maja, Večera za 5 FOTO: RTL

BISKVIT

Sastojci:

6 jaja

100 ml ulja

3–4 žlice vruće vode

6 žlica šećera

6 žlica brašna

2 žličice praška za pecivo

1 vanilin šećer

Priprema:

Mikserom umutite jaja, šećer i vanilin šećer. Dodajte ulje i vruću vodu te nastavite miješati. Na kraju umiješajte brašno i prašak za pecivo. Pecite na 180 C od 15 do 20 minuta, ovisno o pećnici.

KREMA OD MALINA

Sastojci:

450 g malina

200 g šećera

Oko 150 ml vode, po potrebi

2 pudinga od vanilije

Priprema:

Maline i šećer stavite u posudu i zagrijavajte do vrenja. Prašak za puding pomiješajte s vodom, dodajte malinama i kuhajte uz miješanje dok se krema ne zgusne.

KREMA OD PISTACIJA I SIRA

Sastojci:

500 g svježeg ili krem sira

250 ml vrhnja za šlag

Šećer po želji

100 g paste od pistacija

Priprema:

Sir umutite sa šećerom, a zatim dodajte pastu od pistacija. U drugoj posudi čvrsto umutite vrhnje za šlag pa ga lagano kuhačom umiješajte u smjesu od sira.

GLAZURA OD PISTACIJA

Sastojci:

200 g bijele čokolade

50 g paste od pistacija

150 ml vrhnja za šlag

Priprema:

Vrhnje za šlag lagano zagrijte, pazeći da ne zavrije. Dodajte bijelu čokoladu i pastu od pistacija te miješajte dok se čokolada ne otopi i smjesa ne postane glatka.

SLAGANJE KOLAČA

Kolač slažite sljedećim redoslijedom:

1. Biskvit

2. Krema od pistacija i sira

3. Krema od malina

4. Glazura od bijele čokolade i pistacija

Glazuru ravnomjerno prelijte preko kolača.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

veečra za 5 desert Cheesecake od pistacija i malina habibi torta
Večera za 5

Pobjednica 'Večere za 5' za RTL.hr otkrila na što je potrošila nagradu: 'Bilo je Pariza, Londona i Amerike'

Moglo bi te zanimati

Supružnici u 'Večeri za 5' pohvalili Josipova jela, no to se nije odrazilo na njihove ocjene!

Iris u 'Večeri za 5' pantomimom morala objasniti halloumi sir: 'Kako ću ja ovo?'

Josip iz 'Večere za 5' predstavio djevojku Doru, a ona otkrila koliko je romantičan: 'Kad sam došla kući s posla...'

Katarina preuzela vodstvo u 'Večeri za 5'! Suprug Daniel dao joj dvije desetke: 'Nemam zamjerke'

Domaćica iz 'Večere za 5' otkrila koliko je platila najskuplji desert: 'Jedan je bio od kokica!'

Daniel oduševio suprugu u 'Večeri za 5'! Dala mu dvije desetke: 'Iznimno, iznimno ukusno'

Pročitaj na Net.hr
Ekskluzivan pogled: Kylie Jenner otkrila detalje pripreme za Victoria's Secret debi
Ivančica Pahor o životu nakon borbe s karcinomom: 'Danas imam neke nove prioritete'
Plavokosa ljepotica kao na naslovnici časopisa: Jesenska nedjelja mnoge izvela van
Kaja Casar iz 'Gospodina Savršenog' pokazala novu frizuru i oduševila promjenom
Kći Nicole Kidman ima tek 18 godina, a već osvaja svjetske piste: Ne sliči slavnoj majci
Navijačica Manchester Uniteda objavljuje golišave fotografije svaki dan dok ne otpuste trenera
Frodo, jesi li to ti? Pamtimo ga kao simpatičnog hobita, a danas izgleda dosta drukčije
Svi su gledali u nju: 14-godišnja kći Beyoncé i Jay-Z-ja ukrala show na očevu koncertu
Zgodna plavuša ukrala sve poglede u baru: Evo tko je sve tulumario uz poznati bend
Zbog njega je radila dva posla i s njim prošla ono najteže: Ovako izgleda Gršina supruga