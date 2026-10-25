Majin 'Habibi' iz 'Večere za 5' spoj je pistacija i malina kojem je teško odoljeti! Donosimo recept

Ako volite pistacije i maline, ovaj desert mogao bi postati vaš novi favorit! Maja je u 'Večeri za 5' pripremila raskošni cheesecake 'Habibi' koji spaja nježnu kremu od sira i pistacija, voćnu svježinu malina i slatku glazuru od bijele čokolade

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Maja je u ovotjednoj 'Večeri za 5' za svoje goste pripremila desert zanimljivog naziva 'Habibi', u kojem je spojila bogati okus pistacija i osvježavajuće maline. Sočni biskvit, dvije ukusne kreme i glazura od bijele čokolade i pistacija čine slasticu koja će oduševiti sve ljubitelje kremastih kolača. Donosimo recept!

icon-expand icon-close icon-close Maja, Večera za 5 FOTO: RTL

BISKVIT

Sastojci:

6 jaja 100 ml ulja 3–4 žlice vruće vode 6 žlica šećera 6 žlica brašna 2 žličice praška za pecivo 1 vanilin šećer

Priprema:

Mikserom umutite jaja, šećer i vanilin šećer. Dodajte ulje i vruću vodu te nastavite miješati. Na kraju umiješajte brašno i prašak za pecivo. Pecite na 180 C od 15 do 20 minuta, ovisno o pećnici.

KREMA OD MALINA

Sastojci:

450 g malina 200 g šećera Oko 150 ml vode, po potrebi 2 pudinga od vanilije

Priprema:

Maline i šećer stavite u posudu i zagrijavajte do vrenja. Prašak za puding pomiješajte s vodom, dodajte malinama i kuhajte uz miješanje dok se krema ne zgusne.

KREMA OD PISTACIJA I SIRA

Sastojci:

500 g svježeg ili krem sira 250 ml vrhnja za šlag Šećer po želji 100 g paste od pistacija

Priprema:

Sir umutite sa šećerom, a zatim dodajte pastu od pistacija. U drugoj posudi čvrsto umutite vrhnje za šlag pa ga lagano kuhačom umiješajte u smjesu od sira.

GLAZURA OD PISTACIJA

Sastojci:

200 g bijele čokolade 50 g paste od pistacija 150 ml vrhnja za šlag

Priprema:

Vrhnje za šlag lagano zagrijte, pazeći da ne zavrije. Dodajte bijelu čokoladu i pastu od pistacija te miješajte dok se čokolada ne otopi i smjesa ne postane glatka.

SLAGANJE KOLAČA