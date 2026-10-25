Majin 'Habibi' iz 'Večere za 5' spoj je pistacija i malina kojem je teško odoljeti! Donosimo recept

Maja je u ovotjednoj 'Večeri za 5' za svoje goste pripremila desert zanimljivog naziva 'Habibi', u kojem je spojila bogati okus pistacija i osvježavajuće maline. Sočni biskvit, dvije ukusne kreme i glazura od bijele čokolade i pistacija čine slasticu koja će oduševiti sve ljubitelje kremastih kolača. Donosimo recept!
BISKVIT
Sastojci:
6 jaja
100 ml ulja
3–4 žlice vruće vode
6 žlica šećera
6 žlica brašna
2 žličice praška za pecivo
1 vanilin šećer
Priprema:
Mikserom umutite jaja, šećer i vanilin šećer. Dodajte ulje i vruću vodu te nastavite miješati. Na kraju umiješajte brašno i prašak za pecivo. Pecite na 180 C od 15 do 20 minuta, ovisno o pećnici.
KREMA OD MALINA
Sastojci:
450 g malina
200 g šećera
Oko 150 ml vode, po potrebi
2 pudinga od vanilije
Priprema:
Maline i šećer stavite u posudu i zagrijavajte do vrenja. Prašak za puding pomiješajte s vodom, dodajte malinama i kuhajte uz miješanje dok se krema ne zgusne.
KREMA OD PISTACIJA I SIRA
Sastojci:
500 g svježeg ili krem sira
250 ml vrhnja za šlag
Šećer po želji
100 g paste od pistacija
Priprema:
Sir umutite sa šećerom, a zatim dodajte pastu od pistacija. U drugoj posudi čvrsto umutite vrhnje za šlag pa ga lagano kuhačom umiješajte u smjesu od sira.
GLAZURA OD PISTACIJA
Sastojci:
200 g bijele čokolade
50 g paste od pistacija
150 ml vrhnja za šlag
Priprema:
Vrhnje za šlag lagano zagrijte, pazeći da ne zavrije. Dodajte bijelu čokoladu i pastu od pistacija te miješajte dok se čokolada ne otopi i smjesa ne postane glatka.
SLAGANJE KOLAČA
Kolač slažite sljedećim redoslijedom:
1. Biskvit
2. Krema od pistacija i sira
3. Krema od malina
4. Glazura od bijele čokolade i pistacija
Glazuru ravnomjerno prelijte preko kolača.
Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.