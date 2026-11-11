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Večera za 5

Majin potez na 'Večeri za 5' iznenadio ostale: 'Gospođu Radu je to jako povrijedilo'

Maja ne jede deserte pa si je ponijela svoju hranu

RTL.hr
11.11.2026 20:00

Treći dan ovotjedne 'Večere za 5' ostale kandidate je ugostila Radmila, a kada je servirala desert, iznenadilo ju je što si je Maja donijela kivi. Naime, Maja je ranije otkrila da ne voli jesti deserte. "Ne budete samo vi jeli, budem i ja", objasnila je. 

Večera za 5
Večera za 5 FOTO: RTL

Radmila je objasnila da njezin desert nije baš sladak, a Maja je rekla da je kušala. Željkica je istaknula da ne zna što bi rekla na Majin potez. "Nažalost, gospođu Radu je to jako povrijedilo", komentirala je. "Majo, meni je žao što ne jedeš. Mogla si naručiti, ja bih ti to napravila", rekla je Radmila Maji. Maja ju je tješila da je sve u redu. 

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

Večera za 5 maja švaljug radmila obraz
Večera za 5

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