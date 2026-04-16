Mali virtuoz na harmonici oduševio u 'Večeri za 5': 'Suze su mi išle'

Večer u domu ovotjedne domaćice Ivane u sklopu popularne emisije "Večera za 5" dosegla je svoj emotivni vrhunac na samome kraju. Nakon tradicionalnih zagorskih jela koja su oduševila goste, uslijedio je desert koji je zadovoljio svačiji ukus, ali i dirljivo iznenađenje koje je atmosferu ispunilo suzama radosnicama i pokazalo što znači istinsko gostoprimstvo.

Slatko i slano u zagorskom stilu

Za kraj svoje večere, Ivana je odlučila igrati na sigurno, ali s kreativnim pomakom. Na stol je iznijela zapečene palačinke, no nije se zaustavila na jednoj verziji. Kako bi udovoljila svim gostima, pripremila je i slatku i slanu varijantu. "Vjerujte da su složene ovakve i ovakve da su odvojene", objasnila je Ivana, pazeći da netko greškom ne uzme krivu. Slatke palačinke bile su obogaćene "malim pijanim grožđicama", dok su slane nudile klasičan užitak sa sirom. Gosti su s odobravanjem komentirali ovaj potez, a pohvale su pljuštale na račun okusa i teksture. "Fenomenalne i mekano tijesto", komentirala je jedna gošća, dok je druga dodala kako su bile "baš lijepo pečene". Time je Ivana pokazala kako i jednostavan desert može postati zvijezda večeri ako je pripremljen s pažnjom i željom da se ugodi svakome za stolom.

Pokloni s osobnom pričom

Nakon što su se dojmovi o desertu slegli, Ivana je pripremila još jedan znak pažnje. Svojim je gostima uručila pomno odabrane poklone za uspomenu, koji su imali i dublje, obiteljsko značenje. Naime, otkrila je kako ih je izradila njezina sestrična Zlatica. "Moram se pohvaliti da ova tako velika familija ima puno dobrih bratića i sestrični", rekla je ponosno. Dame su na poklon dobile unikatne šalice, dok su gospoda dobila praktične torbice. "I u gljive!" dosjetio se jedan od gostiju, prepoznavši njihovu svestranost. Pokloni su izazvali oduševljenje, a jedan od gostiju je poručio: "Moja stara šalica ide u povijest i bude da me sjećam svaki put te dogodovštine iz Večere za 5, i pogotovo Ivane."

Mladi virtuoz za kraj večeri

Ipak, najemotivniji trenutak večeri tek je slijedio. Ivana je najavila iznenađenje, a u prostoriju je ušetao mladi Filip, njezin rođak i talentirani glazbenik. Objasnila je kako se u njezinoj obitelji krije nekoliko glazbenih zvijezda, ali je odlučila pozvati najmlađeg, vođena mišlju da "na mladima svijet ostaje".

