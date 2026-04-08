Večera za 5

Manda iz 'Večere za 5' majka je djeteta s autizmom: 'On mi je dao hrabrosti za još dvoje djece'

Manda kuha u 'Večeri za 5', a otkrila je kako njezin sin Matej ima autizam

RTL.hr
08.04.2026 18:00

U popularnom kulinarskom showu 'Večera za 5' gledatelji upoznaju brojne zanimljive kandidate, no priča Mande iz Požege nadilazi samo kuhanje. Ova majka četvero djece otvorila je dušu i podijelila snažnu priču o životnim borbama, ljubavi i snazi koja proizlazi iz obitelji.

'Majčinstvo je moja najveća nagrada'

Manda s ponosom ističe da je uloga majke njezin najveći životni uspjeh. "To što sam ja majka i što su moja djeca, to je moj najveći uspjeh u životu i najveća nagrada. Život mi bez njih ne treba", iskreno je kazala. Njezina svakodnevica je dinamična, a dom je igralište na kojem, kako kaže, nastupaju "najveće zvijezde i najveći rivali". U toj areni, Manda je sve - "sudac, nogometaš, golman", posvećena svojoj djeci u potpunosti.

Drugi kandidati je opisuju kao veselu, brižnu i vrijednu osobu velikog srca, a upravo je to srce vodilja kroz sve životne izazove s kojima se suočava.

Manda i sin, Večera za 5
Manda i sin, Večera za 5 FOTO: RTL

Lavovska borba za sina i snaga vjere

Iza Mandinog osmijeha krije se priča o teškim životnim iskušenjima. Njezin sin Matej, rođen kao savršeno zdrava beba, nakon godinu i pol dana suočio se s velikim izazovima. "Nakon godinu i pol dana su kola krenula nizbrdo i borba traje do dana današnjeg", otkrila je Manda, govoreći o sinovoj dijagnozi autizma. Priznaje da je saznanje bilo bolno i teško za cijelu obitelj. "Bilo je gadno, bilo je opasno. I muž i ja i svi skupa zajedno. Bilo je preteško."

No, umjesto da ih slome, teškoće su njihovu obitelj učinile jačom. "Moja najveća pobjeda je što živimo sa svim teškoćama i poteškoćama, a što smo ostali i dalje sretni. Smijemo se i živimo u ljubavi", naglašava Manda. Dodaje kako ih problemi nisu razdvojili, već naprotiv, "još više spojili" i dali im hrabrost za još dvoje djece. Snagu za sve pronalazi u vjeri. "Zahvaljujući toj svojoj vjeri i Gospi, to sam što jesam. Zato mi je život lijep."

Manda, Večera za 5
Manda, Večera za 5 FOTO: RTL

Poruka majkama koje prolaze sličan put

Svoje iskustvo Manda želi iskoristiti kako bi ohrabrila druge roditelje, posebno majke djece s autizmom. Upućuje im važnu poruku, proizašlu iz vlastite borbe. "Stvarno treba da uživamo, pogotovo u tim malim godinama kada nije toliko velika razlika", savjetuje, "jer kako oni rastu, razlike su sve veće i težina je sve veća." Njezine riječi poziv su na cijenjenje svakog trenutka, na stvaranje uspomena i pronalaženje radosti unatoč izazovima.

Manda Crnjac je, kako su je opisali i drugi kandidati, žena velikog srca i borac koji ne odustaje. Njezina priča nije o kuhanju, već o receptu za život u kojem su glavni sastojci bezuvjetna ljubav, neslomljiva vjera i snaga obiteljskog zajedništva koje i najteže bitke pretvara u najveće pobjede.

Manda, Večera za 5
Manda, Večera za 5 FOTO: RTL

Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' sutra od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.

