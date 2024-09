Manda otkrila protukandidatima kako joj je bilo u 'Ljubav je na selu': 'Bila sam dosta ljuta'

Monika Manda Mikala je predzadnja ovotjedna kandidatkinja 'Večere za 5', a kandidatima je priznala tajnu svog imena i kakvi su joj bili izlasci u mladosti u Zagrebu.

''Skoro 40 godina me zovu Monika. Bila sam u Zagrebu sa svojim prijateljicama i on zacopao u mene, a meni se nije sviđao pa mi je pjevao: 'Monika, ljubavi' i tako su me onda svi moji pajdaši prozvali'', ispričala im je.

''Koliko ste se vi morali patiti, danas ga samo blokirate'', komentirao je Karlo. ''Ja sam odustala od njega, nije bio moj tip'', dodala je Monika. Matea je priznala kako je može zamisliti kako slama srca.