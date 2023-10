Manuela je odrasla bez biološkog oca, a ponovni susret s njim ju je razočarao: 'Bio je mrtav hladan'

''Cijeli život sam znala tko mi je otac, mama mi je rekla. Imala sam očuha, no htjela sam upoznati svog tatu'', dodala je.

Zadnja ovotjedna kandidatkinja ' Večere za 5 ' je Manuela, majka troje djece. Manuela se trudi što više igrati s djecom te provesti što više vremena s njima kako bi imala što ljepše djetinjstvo. ''Ja nisam imala lijepo djetinjstvo, roditelji su se rastali kada sam imala 9 mjeseci. Tata je možda platio samo dvije alimentacije za mene, a nikada me nije došao niti posjetiti. Odlučila sam ja njega posjetiti s 28 godina'', ispričala je Manuela.

Danijela D. vjeruje da je Manueli bilo teško odrastati bez biološkog oca. Također, Manuela je opisala kakav je bio prvi susret s biološkim ocem. ''Čovjek je bio mrtav hladan, bez emocija. Njegova supruga me iznenadila, ona je plakala kada me upoznala. Mama me pripremila da se ne nadam, tako da sam bila spremna na takvu rekaciju''.

Manuela je priznala kako je jedan od razloga prijave u 'Večeri za 5' bio i da je on vidi, a također i baka. ''Baka i teta su bile u mojim svatovima. Pozvala sam ih, a poslije baš nismo bile u kontaktu. Nakon toga mi je tata čestitao rođendan i više nismo uspostavili nikakav kontakt. Dakle, sad je već prošlo 7 godina'', ispričala je Manuela. Meliti je nepojmljivo da netko može tako ostaviti dijete i ne pitati uopće za njega, da ga ne zanima kako odrasta, izgleda. Manuela je priznala kako sada odustaje od ikakvog odnosa s njim. ''Ne želim mu ništa poručiti. Mislim da sam ispala čovjek, došla sam k njemu samo da upoznam tatu, bez drugog interesa'', rekla je Manuela.

