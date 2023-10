Manueli je jako bitan u njezinom životu njen očuh: 'On je za mene tata'

Iako je Manuela odrasla bez oca, imala je uz sebe tijekom odrastanja bitnu osobu. Ta bitna osoba u njezinu životu je njen očuh. ''Došao je k nama kada sam imala tri godine. On je jako posebna i draga osoba u mom životu. Da ga je mama tražila svijećom vjerojatno ga ne bi pronašla. Došao je k nama, ja sam ga zvala 'Joza Joza', a on se nije htio odazvati. Tada mi je mama rekla da ga moram zvati tata. Od tada je on tata za mene, ni za što ga ne bih dala'', priznala je Manuela.