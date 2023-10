EKSKLUZIVNO Mara za RTL.hr: 'Imam dečka! Pronašao me zahvaljujući 'Ljubav je na selu'

Mara Sučić je umirovljenica koja voli kamere i zabavu te upoznavati nove ljude. Bila je sudionica emisije 'Ljubav je na selu', no ljubav je, kako nam je ekkluzivno rekla, pronašla izvan emisije.

''Zahvaljujući emisiji 'Ljubav je na selu' sam pronašla ljubav, odnosno on je pronašao mene. Mlađi je od mene, a svidjela mu se moja crvena haljina koju sam imala na snimanju'', ispričala je zaljubljeno Mara.

Ovaj tjedan kuhala je u 'Večeri za 5' te je na prvoj večeri kod domaćice Višnjice bila vrlo kritična, no na kraju je dala najveću ocjenu. ''Meni je na njezinoj večeri sve odgovaralo, hrana je bila ukusna, zabavljale smo se i to mi je bilo bitno. Dobila bi ona od mene i desetku, no nije mi se svidio zgužvani stolnjak te igra na kraju večere gdje smo bacale loptice. To nisam ni komentirala pred kamerama'', objasnila je i dodala zašto je bila kritična:''Za vrijeme večere sam bila kritična i puna komentara jer kažem što mislim i što mi je tada na pameti – iskreno i direktno, no to ne utječe toliko na moju završnu ocjenu".