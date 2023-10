Mara je kritizirala baš svu hranu, a na kraju joj je dala najveću ocjenu!

Višnjica je zamolila da joj kažu ako nešto nije dobro: ''Ja bolje primam kritike nego pohvale'', no kandidatkinje joj ništa nisu rekle u lice. Također, Mara joj je tu molbu i zamjerila. "Ne može ona direktno tražiti tako nešto od nas. Drugo je kad čovjek daje ocjenu pa stigne razmisliti'', zaključila je.

Ankici se predjelo svidjelo, ''naročito onaj dio sa šunkom". "To ću vjerojatno ponoviti te iznenaditi svoju djecu i prijatelje'', istaknula je. ''Predjelo mi je izgledalo fenomenalno – šareno, lijepo, jako neobično. Bila sam sumnjičava kakvog će biti okusa, no i to je bilo izvrsno'', rekla je Nevenka.

Na večeri je najviše kritika davala Mara, a gle čuda, na kraju je Višnjici dala najveću ocjenu!

