Mara na Marinkovoj večeri objasnila zašto se nije udala: 'Muškarci ne vole ambiciozne žene'

Pretposljednji ovotjedni kandidat 'Večere za 5' je umirovljenik Marinko Poljak , a za glavno jelo je kandidatima pripremio teleću koljenicu s krumpirom ispod peke naziva 'Hajdučka večera', a Renata je priznala kako joj se čini porcija previše obilna, no i da je fin miris preuzeo cijelu prostoriju. Marko je pak komentirao okus glavnog jela. ''Koljenica je bila odlična, meka...'', rekao je, a i Mare se složila s njim.

''Jesam li sada rekla sve, tko meni može parirati?'', ponovila je i objasnila što to točno znači. ''Lako za temperament, naš je mentalitet muškaraca takav da ne podnosi ambicioznu ženu. Prva tri dana o njoj misli sve najbolje, a onda četvrti dan se budi taj neki muški ego, gdje mora dominirati i onda ide uništiti ženu psihički'', objasnila je Mara za stolom.

''To kod mene ne prolazi – gotova priča. I zašto muško misli da je sposobniji više od mene? Što to muško može dati, ako ja nisam sposobna za raditi'', dodala je i rekla kako je jako brutalna što se tiče njenog obrambenog mehanizma. Natalija smatra kako je Mara vjerojatno bila povrijeđena u životu te zato izgubila vjeru u muški rod. ''Daj molim te, ja spavam dijagonalno – tko to može platiti?'', zaključila je Mara ovu raspravu za stolom.

