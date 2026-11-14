Mara Uštipak nakon elegantnog izdanja otkrila drugu stranu uspjeha i dobila podršku: 'Bravo, kraljice'

Maru Vučković, poznatiju kao Mara Uštipak, proslavili su njezini uštipci diljem Dalmacije, a svoje kulinarske vještine je pokazala i u 'Večeri za 5'. Simpatična Sinjanka aktivna je na društvenim mrežama i nedavno je otkrila da se njezin nećak oženio.
"Tetka je svoje odradila. Srce kao galaksija, a sad veži kosu u punđu i nastavi gdje si stala", poručila je uz fotografiju na kojoj je zasjala u svečanoj kombinaciji, crnoj haljini prekrivenoj perlicama.
Mara je pokazala i kako izgleda njezina večer, odnosno noć nakon radnog dana na Benkovačkom sajmu. Otkrila je da spava u kombiju.
"Ovaj video gledate na vlastitu odgovornost. Meni se još ne spava", poručila je uz objavu. Pokazala je da se mora toplo obući i da nosi dvoje tople čarape. Objasnila je da joj je ljeti prevruće u kombiju, a tijekom jeseni i zime hladno. "Zimi sam kao smrznuta hobotnica. I kad mi netko kaže: 'Dva eura uštipak'. Evo, izvolite pa radite", komentirala je Mara.
Mara je snimila i kako je prilagodila kombi za spavanje. "Tako je. Bravo", "Bravo, kraljice", "Tako je Mare, svi vide uspjeh, a malo tko bi prelazio takav put", "Svaka čast", komentirali su njezini pratitelji.
Ako volite kuhanje, druženje i zabavu, sada je prava prilika da zasjate u 'Večeri za 5'! Pokažite svima svoje kulinarske vještine i dokažite da ste najbolji domaćin!
Prijaviti se možete putem poveznice: https://www.rtl.hr/prijave/prijavi-se-u-veceru-za-5.html ili pozivom na broj 098 165 0448.