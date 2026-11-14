Mara Uštipak nakon elegantnog izdanja otkrila drugu stranu uspjeha i dobila podršku: 'Bravo, kraljice'

Mara Uštipak je pokazala kako izgleda njezina noć nakon radnog dana na sajmu

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Maru Vučković, poznatiju kao Mara Uštipak, proslavili su njezini uštipci diljem Dalmacije, a svoje kulinarske vještine je pokazala i u 'Večeri za 5'. Simpatična Sinjanka aktivna je na društvenim mrežama i nedavno je otkrila da se njezin nećak oženio. "Tetka je svoje odradila. Srce kao galaksija, a sad veži kosu u punđu i nastavi gdje si stala", poručila je uz fotografiju na kojoj je zasjala u svečanoj kombinaciji, crnoj haljini prekrivenoj perlicama.

icon-expand icon-close icon-close Mara Uštipak FOTO: Privatni album

Mara je pokazala i kako izgleda njezina večer, odnosno noć nakon radnog dana na Benkovačkom sajmu. Otkrila je da spava u kombiju. "Ovaj video gledate na vlastitu odgovornost. Meni se još ne spava", poručila je uz objavu. Pokazala je da se mora toplo obući i da nosi dvoje tople čarape. Objasnila je da joj je ljeti prevruće u kombiju, a tijekom jeseni i zime hladno. "Zimi sam kao smrznuta hobotnica. I kad mi netko kaže: 'Dva eura uštipak'. Evo, izvolite pa radite", komentirala je Mara.

icon-expand Mara Uštipak FOTO: Privatni album