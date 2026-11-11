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Večera za 5

Mara Uštipak iz 'Večere za 5' oduševila elegantnim izdanjem: 'Tetka je svoje odradila'

Mara Uštipak iz 'Večere za 5' pozirala je u svečanom izdanju

RTL.hr
11.11.2026 15:50

Maru Vučković, poznatiju kao Mara Uštipak, proslavili su njezini uštipci diljem Dalmacije, a imali smo je prilike gledati i u 'Večeri za 5'. Mara dijeli trenutke iz svog života na društvenim mrežama i nedavno je otkrila da se njezin nećak oženio. 

"Tetka je svoje odradila. Srce kao galaksija, a sad veži kosu u punđu i nastavi gdje si stala", poručila je uz fotografiju na kojoj je zasjala u svečanoj kombinaciji, crnoj haljini prekrivenoj perlicama. 

Mara Uštipak
Mara Uštipak FOTO: Privatni album

"Prekrasna gospođa", "Baš lijepa", "Tetka je prava dama", "Divna naša Mara, "Mara carica", komentirali su pratitelji njezinu objavu. 

Inače, Mara je ranije za RTL.hr otkrila kako živi od uštipaka. "Moj trud, rad i upornost su se isplatili. Živim od uštipaka. S ponosom mogu reći da su za sve što imam danas zaslužni moj rad i moja upornost'', priznala je tada Mara. 

Mara Uštipak, Večera za 5
Mara Uštipak, Večera za 5 FOTO: RTL

Otkrila je i kako je dobila nadimak - Mara Uštipak. ''Ljudi su mi po cesti vikali 'Mara Uštipak' i tako se spletom okolnosti razvio ulični brend. Treba znati od zafrkancije napraviti reklamu'', ispričala je. Brend je zaštitila intelektualnim vlasništvom, a često dobiva i ponude za franšizu i razna partnerstva.

Ako volite kuhanje, druženje i zabavu, sada je prava prilika da zasjate u 'Večeri za 5'! Pokažite svima svoje kulinarske vještine i dokažite da ste najbolji domaćin!

Prijaviti se možete putem poveznice: https://www.rtl.hr/prijave/prijavi-se-u-veceru-za-5.html ili pozivom na broj 098 165 0448.


mara uštipak večera za 5
Večera za 5

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