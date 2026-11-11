Mara Uštipak iz 'Večere za 5' oduševila elegantnim izdanjem: 'Tetka je svoje odradila'

Mara Uštipak iz 'Večere za 5' pozirala je u svečanom izdanju

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Maru Vučković, poznatiju kao Mara Uštipak, proslavili su njezini uštipci diljem Dalmacije, a imali smo je prilike gledati i u 'Večeri za 5'. Mara dijeli trenutke iz svog života na društvenim mrežama i nedavno je otkrila da se njezin nećak oženio. "Tetka je svoje odradila. Srce kao galaksija, a sad veži kosu u punđu i nastavi gdje si stala", poručila je uz fotografiju na kojoj je zasjala u svečanoj kombinaciji, crnoj haljini prekrivenoj perlicama.

icon-expand icon-close icon-close Mara Uštipak FOTO: Privatni album

"Prekrasna gospođa", "Baš lijepa", "Tetka je prava dama", "Divna naša Mara, "Mara carica", komentirali su pratitelji njezinu objavu. Inače, Mara je ranije za RTL.hr otkrila kako živi od uštipaka. "Moj trud, rad i upornost su se isplatili. Živim od uštipaka. S ponosom mogu reći da su za sve što imam danas zaslužni moj rad i moja upornost'', priznala je tada Mara.

icon-expand Mara Uštipak, Večera za 5 FOTO: RTL