Mara Uštipak iz 'Večere za 5' otkrila koliko je uštipaka napravila za Thompsonov koncert, ali i naglasila: 'Grad nije bio spreman'

Mara Vučković, poznatija kao Mara Uštipak, bila je kandidatkinja 'Večere za 5', a dalmatinsku ekipu, gdje je na kraju odnijela i pobjedu, nasmijavala je svojim doskočicama. Diljem Hrvatske poznata je po svojim uštipcima, a za građane i posjetitelje pripremala ih je i Thompsonov koncert u Sinju.

Za RTL.hr je otkrila kako je protekao dan, koji je od samog početka bio vrlo užurban, ali i zašto je na kraju uslijedilo nezadovoljstvo.

"Moram reći da grad nije bio spreman za ovoliki kapacitet ljudi. Kada je koncert završio, ljudi su bili u kolapsu, gladni i žedni, a sve se u Sinju zatvorila u 2 sata ujutro. Bila sam jedina koja je radila do 5 sati. Bila sam spremna za takav priljev ljudi. Radila sam cijeli dan i noć te pekla po 24 uštipka u isto vrijeme", rekla je i naglasila: