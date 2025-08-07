Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Obiteljske tajne FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Večera za 5

Mara Uštipak iz 'Večere za 5' otkrila koliko je uštipaka napravila za Thompsonov koncert, ali i naglasila: 'Grad nije bio spreman'

Mara Uštipak otkrila je za RTL.hr kako je protekao spektaklu u Sinju

RTL.hr
07.08.2025 07:00

Mara Vučković, poznatija kao Mara Uštipak, bila je kandidatkinja 'Večere za 5', a dalmatinsku ekipu, gdje je na kraju odnijela i pobjedu, nasmijavala je svojim doskočicama. Diljem Hrvatske poznata je po svojim uštipcima, a za građane i posjetitelje pripremala ih je i Thompsonov koncert u Sinju.

Za RTL.hr je otkrila kako je protekao dan, koji je od samog početka bio vrlo užurban, ali i zašto je na kraju uslijedilo nezadovoljstvo. 

"Moram reći da grad nije bio spreman za ovoliki kapacitet ljudi. Kada je koncert završio, ljudi su bili u kolapsu, gladni i žedni, a sve se u Sinju zatvorila u 2 sata ujutro. Bila sam jedina koja je radila do 5 sati. Bila sam spremna za takav priljev ljudi. Radila sam cijeli dan i noć te pekla po 24 uštipka u isto vrijeme", rekla je i naglasila:

Mara Uštipak, Večera za 5
Mara Uštipak, Večera za 5 FOTO: RTL

"No, moram reći kako su ljudi nakon koncerta bili gladni. Nastao je teški kolaps, a ja sam jedina u gradu pekla nakon 2 sata, a u pet sati mi je policija naglasila kako moram ugasiti plamenike. Moram reći da smo izdržali nešto nemoguće. Davali smo maksimalno od sebe", rekla je. Što se tiče broja prodanih uštipaka, kaže, ne zna napamet, ali sigurna je da se radi o tisućama. 

Pohvalila je i Sinjane, za koje kaže kako su se pokazali kao oličenje gostoprimstva.

"Ljudima smo ulijevali vodu u boce. Sinjani su im iz kuća iznosili sir, paštete, rezale su se pancete...Zaista su se svi solidarizirali. Svaka kuća u gradu", rekla je. 

Mara Uštipak, Večera za 5
Mara Uštipak, Večera za 5 FOTO: RTL

No, kaže, ovo je po prvi put u životu doživjela - da se u gradu skupi toliko svijeta.

"Mi smo kao domaćini stvarno pokazali obraz", zaključila je. 


mara uštipak večera za 5
Večera za 5

Sjećate se Mare Uštipak iz 'Večere za 5'? Neokrunjena sinjska kraljica radi svoj specijalitet za Sinjane na Thompsonu

Moglo bi te zanimati

Sjećate se Mare Uštipak iz 'Večere za 5'? Neokrunjena sinjska kraljica radi svoj specijalitet za Sinjane na Thompsonu

Vesna poručila da nitko ne može rastaviti nju i Ivu, a podržala je Mara Uštipak: 'Ne opravdavaj se'

Mara za RTL.hr o pobjedi u 'Večeri za 5': 'Zbog sudjelovanja javljaju mi se ljudi iz cijelog svijeta'

FOTO Atmosfera za pamćenje: Kandidati 'Večere za 5' s RTL.hr-om podijelili fotografije sa snimanja

U tjednu punom desetki, pobjedu je odnijela Marija: 'Žena, majka, kraljica'

Mara Uštipak za RTL.hr otkrila kako je od jela za siromahe napravila bogatstvo! 'Ulica je prepoznala moj trud i rad'