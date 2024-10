Mara Uštipak za RTL.hr otkrila kako je od jela za siromahe napravila bogatstvo! 'Ulica je prepoznala moj trud i rad'

''Spletom okolnosti je sve nastalo prije punih 18 godina. Radila sam kuhane i pečene kukuruze, no njih sam mogla prodavati samo kada je sezona pa mi je pala na pamet ideja da radim uštipke koje obožavam, a recept sam dobila od jedne gospođe. Tada sam ih pojela 18! Svi skrivaju svoje recepte za uštipke kao da je nuklearna fizika, a vrlo je jednostavno. Od sastojaka su potrebni samo jaja, sol, mlijeko, voda, brašno i ulje, a bitna je samo volja, kao i za kuhanje općenito'', rekla je Mara i otkrila što se točno dogodilo te 2006. godine kada je pokrenula svoj posao.

Marija Vučković je posljednja ovotjedna kandidatkinja ' Večere za 5 '. Ovoga tjedna je i gledatelje i kandidate zabavljala svojim humorom i šalama. Za RTL.hr je otkrila kako je dobila ime Mara Uštipak, pokrenula vrlo uspješan posao, no i zašto se baš odlučila baviti tom djelatnošću.

''Bila sam treći put trudna i dobila sepsu. Jedva sam ostala živa, a moj treći sin je živio samo četiri mjeseca. Od njega imam samo grob. Bila sam u depresiji i trebala mi je neka ideja da vidim neki cilj u životu. Tako su mi na pamet pali ti moji obožavani uštipci. Otišla sam u garažu i ispekla ih 88 komada. Roditelji su mi prigovarali, da je to hrana za siromašne, da što mislim raditi s time. Odlučila sam ih naplaćivati pet kuna i nikad slađi novac nisam zaradila. Tako sam si idući dan svime opremila garažu i nastavila. No, nisu mi uspjevali... Shvatila sam da je bio problem što je ulje bilo previše vrelo. Sutradan sam nastavila i od tada do dan danas su uštipci iste kvalitete'', ispričala je.

"Moj trud, rad i upornost su se isplatili. Živim od uštipaka. S ponosom mogu reći da su za sve što imam danas zaslužni moj rad i moja upornost'', priznala je Mara, koja je otkrila i kako je dobila nadimak - Mara Uštipak.

''Ljudi su mi po cesti vikali 'Mara Uštipak' i tako se spletom okolnosti razvio ulični brend. Treba znati od zafrkancije napraviti reklamu'', rekla je Mara, koja, kaže, sada rastura s poslom. Brend je zaštitila intelektualnim vlasništvom, a već je dobila i ponude za franšizu i razna partnerstva.

''Planiram se širiti, no najbitnije je ići stepenicu po stepenicu jer nema smisla doći do šestog kata ako su ti temelji slabi. Zahvaljujući svom radu i upornosti, ja sam napravila temelje i mislim da sam pustila debele korijene za budućnost svojih sinova, a tu se najviše zahvaljujem podršci sugrađana koji su prepoznali moj proizvod. Zahvaljujući njima, ja radim. Mene je podržala ulica, od ruganja pojedinaca do ozbiljnih ljudi koji su prepoznali moj trud i rad'', objasnila je Mara, koja zasad ima svoje tri male 'tvornice' uštipaka od četiri metra kvadratna.